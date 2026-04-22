Irán se mantiene firme sobre el bloqueo de Ormuz donde demuestra su fuerza mientras se ríe de Trump con propaganda

Los detalles La Guardia Revolucionaria iraní ha usado la inteligencia artificial para generar vídeos que ya se han convertido en virales en redes sociales. Propaganda que se ríe del plantón de Irán a EEUU en las negociaciones de paz que se iban a celebrar en Islamabad.

Donald Trump ha propuesto retomar las negociaciones de paz con Irán en un plazo de 36 a 72 horas, según informó al 'New York Post'. Sin embargo, el alto el fuego no es indefinido, y busca dar tiempo a las "debilitadas" facciones iraníes para presentar una propuesta de negociación. Mientras tanto, Irán ha intensificado sus demostraciones de fuerza militar y ha anunciado nuevos asaltos en el estrecho de Ormuz. En las redes sociales, Irán ha ridiculizado a Trump con memes y vídeos propagandísticos, incluyendo uno generado con inteligencia artificial que muestra un supuesto plantón iraní en unas negociaciones ficticias en Islamabad.

Este viernes. Esa es la nueva fecha clave impuesta por el presidente de los Estados Unidos. Porque Donald Trump ha cambiado de idea, una vez más, en relación a la guerra en Oriente Medio y ahora cree que "es posible" retomar las negociaciones de paz con Irán, en unas "36 o 72 horas".

Esta es la nueva idea del presidente Trump y se la ha contado en la tarde de este miércoles al diario 'New York Post'. Mientras tanto, fuentes de su gabinete explican que la extensión del alto el fuego anunciada "no es indefinida".

Por su parte, Irán, envalentonado, no ha dudado en hacer varias demostraciones de fuerza militar y popular. Además, ha anunciado nuevos asaltos "piratas" a buques en el bloqueado y contrabloqueado estrecho de Ormuz.

Porque los de Trump dicen ahora que, aunque no tenga fecha, la tregua tiene un objetivo: darles unos pocos días, algo más de tiempo, a las "debilitadas" facciones iraníes para que consensúen su propuesta de negociación. Una vez se la presenten, Trump ya no verá necesario este alto el fuego.

Propaganda en redes

Por el momento, a la espera de si hay o no negociaciones y un acuerdo, Irán ha vuelto a ridiculizar a Donald Trump en las redes sociales, sacando su mejor arsenal de guerra propagandística.

Porque han apostado por crear memes y vídeos de propaganda contra Estados Unidos que se han convertido en virales. Un ejemplo es un vídeo en el que se muestra, gracias a las tecnologías de inteligencia artificial, una presunta reunión entre Irán y EEUU en Islamabad, en Pakistán. El lugar donde se tendrían que ver las caras ambos países para conversar por la paz.

En este vídeo de redes sociales, la delegación estadounidense ha viajado hasta allí y espera impaciente para negociar. Pero los iraníes no llegan y Trump se pone nervioso. Es entonces cuando decide sacar el móvil y contar al mundo lo que estás viviendo o no. "Estamos teniendo muy buenas negociaciones con Irán", asegura el supuesto Trump.

Irán se mantiene firme sobre el bloqueo de Ormuz donde demuestra su fuerza mientras se ríe de Trump con propaganda

Aunque en este vídeo propagandístico Irán ni está ni se le espera. "Si Irán no viene a negociar, ¡les bombardearemos!", grita el magnate y presidente. Mientras le piden calma, un letrero nos muestra que han pasado años, muchos. "2.000 años después..."

"¿Dónde están los iraníes?", se sigue preguntando Trump. "Cállate, Trump", le dicen y él responde: "Está bien, entonces prolongaré el alto el fuego como solicita Pakistán".

Este video, que les acabamos de desgranar, generado con inteligencia artificial, es la última burla de la Guardia Revolucionaria. Le han dado a Trump donde más le duele: el plantón de Irán a Estados Unidos en las negociaciones.

Ya en capítulos anteriores, en otros elementos de propaganda en redes, lo han vestido de Barbie y hasta han recreado las ofensivas en la "LEGOguerra". Porque este conflicto no solo se extiende por Oriente Medio y el golfo Pérsico, también se libra en las redes sociales.





*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.