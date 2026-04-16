Camarero advierte sobre el "verdadero problema" de los datos de la inflación: "No se sabía que iba a subir tan rápido"

El periodista ha señalado que la subida del precio de los combustibles se está trasladando al resto de la cesta de la compra de los europeos "más rápido de lo que se pensaba", indicando que esto "no juega a favor" de los tipos de interés".

La inflación ha subido siete décimas en la zona euro. José María Camarero ha analizado estos datos en Al Rojo Vivo, confesando que, aunque estaba claro que iba a subir como consecuencia de la guerra en Irán, no se esperaba que fuese a ser "tan rápido".

"Este es el verdadero problema", ha advertido. El periodista ha explicado que se sabía que los combustibles iban a subir, pero que los datos lo que reflejan es que esto se está trasladando al resto de la cesta de la compra de los europeos "más rápido" de lo que se pensaba.

De esta forma, ha indicado que en realidad deberían haber pasado semanas e incluso meses para ver cómo lo que compramos normalmente experimenta una subida derivada del combustible. Sin embargo, ya se empieza a notar esa segunda ronda de subida de precios que "tanto temía el Banco Central Europeo".

"Este dato no juega a favor de que se mantengan los tipos de interés", ha advertido, añadiendo que esto va a provocar un incremento de los tipos de interés independientemente de que "la guerra pueda acabar y los precios se estabilicen, que no significa que vuelvan a como los teníamos antes".

"No es una buena noticia para la economía doméstica ni para la subida posible de los tipos de interés", ha zanjado.

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