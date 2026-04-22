El exmarido de Cospedal insiste en declarar por la Kitchen para tirar del clásico 'no lo sé, no recuerdo, no me consta'

Sí, pero López del Hierro ha admitido que mantuvo el contacto durante años con Villarejo y que él fue quien se lo presentó María Dolores de Cospedal por deseo del excomisario y en la sede del Partido Popular (PP).

Ignacio López del Hierro, empresario y exmarido de María Dolores de Cospedal, ha admitido en el juicio de la Kitchen que presentó a su esposa al excomisario Villarejo en la sede del PP. A pesar de las advertencias de la presidenta del tribunal sobre su derecho a no declarar, López del Hierro continuó su testimonio, afirmando que mantuvo contacto con Villarejo durante años. Aunque negó recordar detalles sobre la filtración de información de la Gürtel, insistió en desconocer el caso Kitchen. La presidenta del tribunal limitó las preguntas sobre Cospedal, mientras que otros testigos, como Javier Iglesias y Arturo González Panero, también causaron revuelo en el juicio.

El empresario y exmarido de María Dolores de Cospedal ha reconocido este miércoles en el juicio de la Kitchen que fue él quien presentó a la que era su esposa al excomisario Villarejo, así como que fue en la sede del Partido Popular (PP). Precisamente, según uno de los jefes de la investigación al excomisario, López del Hierro era una de las personas que más le reportaba.

Durante su declaración, la presidenta del tribunal le ha recordado que podía no declarar, pese a ir como testigo, por haber estado investigado en el caso, además de que podría volver a estarlo. Pese a estos reiterados intentos de frenar su declaración, él ha querido seguir: "Yo sinceramente sigo para adelante", ha asegurado el empresario.

Entonces ha sido cuando ha reconocido que mantuvo el contacto durante años con Villarejo y que él fue quien se lo presentó a su exmujer María Dolores de Cospedal, por deseo del policía. Sin embargo, a la hora de responder sobre si el excomisario le filtraba información de la Gürtel ha realizado un ejercicio total de amnesia: "No lo recuerdo", ha asegurado.

López de Hierro ha dicho que tampoco conocía nada sobre la Kitchen, señalando incluso que se "ha enterado por la prensa de todo este tema", pese a que el agente que destapó el caso asegura que la comunicación entre ambos y Cospedal era evidente: "Una dación de cuenta constante o permanente del señor Villarejo hacia Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal", testificó la semana pasada el inspector jefe de la unidad de Asuntos Internos. Precisamente, este extremo también lo evidencian los audios intervenidos al excomisario.

Pocas respuestas y un clásico

Otro detalle de esta declaración que ha llamado la atención es que la presidenta del tribunal no ha permitido preguntar nada que tuviese que ver con su exesposa, María Dolores de Cospedal. De hecho, cada vez que alguien lo ha intentado, ahí estaba ella para pararlo con todo tipo de argumentos, cuando interrogaba la abogada de la acusación del PSOE, Gloria Pascual.

Primero, ha advertido que la causa contra el empresario estaba archivada de forma provisional, así como que su exmujer se encontraba en la misma situación. Además, también ha frenado interrogantes que excedían al caso Kitchen. De esta manera, López de Hierra ha contestado a muy pocas preguntas y en cuyas respuestas ha destacado el clásico "no lo sé, no recuerdo, no me consta".

Un testigo desafiante y otro desubicado

Otro de los testigos de la jornada de este miércoles ha sido Javier Iglesias, el abogado vinculado al PP que intentó silenciar a Luis Bárcenas —según testificó el extesorero este mismo lunes—; se ha negado a declarar por secreto profesional: "No pienso contestar a ninguna pregunta que se me haga". Una actitud que ha indignado a la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, quien, más allá de tacharla de "bastante incorrecta", le ha recordado que sería "lo que el tribunal decida".

También ha declarado Arturo González Panero, el conocido como 'Albondiguilla'. Si bien ha llegado algo desubicado, pues ha sido este miércoles cuando se ha "enterado de que tenía declaración", ha negado que Villarejo le avisara de que la operación Gürtel estaba a punto de estallar.

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