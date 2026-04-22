Miguel Sebastián analiza el problema del queroseno en la aviación: "Va a haber que empezar ya una política de ahorro energético y lo primero es subir los precios"

Miguel Sebastián alerta en Al Rojo Vivo del impacto económico de la guerra con Irán. Advierte de problemas con el queroseno, riesgo para el turismo y defiende medidas de ahorro energético: vuelos más caros, recortes de rutas y más teletrabajo.

Miguel Sebastián, el profesor, ha analizado en Al Rojo Vivo el impacto económico de la guerra con Irán y ha advertido de posibles problemas serios si la crisis energética se prolonga durante las próximas semanas.

"El mercado está reaccionando con preocupación. Ayer se anunció la prórroga de la tregua de Donald Trump y, sin embargo, el petróleo subió. Parece una paradoja, pero lo que refleja es que los inversores empiezan a ver cada vez más difícil alcanzar un acuerdo", explica.

Sebastián considera que la clave está en la actitud iraní: "Da la impresión de que Irán no tiene ninguna prisa por cerrar un pacto. Estados Unidos sí la tiene claramente, pero Irán no. Eso no era lo esperado y resulta preocupante, porque si esto no se resuelve en unas semanas podemos tener problemas serios, especialmente con el queroseno".

Sobre la situación de las petroleras españolas, señala que se están buscando alternativas de suministro, aunque sin garantías suficientes: "Que las petroleras estén intentando cerrar acuerdos para conseguir queroseno a partir de mayo no me tranquiliza del todo. El problema no son solo los aeropuertos españoles, sino también los de los países de donde vienen nuestros turistas".

El economista recuerda la fuerte dependencia del turismo aéreo en España: "Entre el 75% y el 80% de los turistas internacionales llegan en avión. Es cierto que eso representa aproximadamente la mitad del turismo total, porque la otra mitad es turismo nacional, que puede desplazarse por carretera. Pero la gasolina y el gasóleo serán más caros, mientras que el verdadero cuello de botella ahora mismo está en el queroseno y en los aviones".

Por ello, reclama medidas inmediatas de ahorro energético: "Habrá que empezar ya una política de ahorro. La primera medida es asumir la subida de precios del transporte aéreo, sin intentar amortiguarla artificialmente, para que la gente reduzca consumo".

Además, propone limitar desplazamientos innecesarios: "También habrá que cancelar algunos vuelos o impulsar mucho más el teletrabajo para reuniones de negocios. Son medidas que ya están estudiadas y que contempla la Agencia Internacional de la Energía".

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