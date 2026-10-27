El papel de EEUU en la huida de Flávio Bolsonaro: Marco Rubio habría sido el cerebro de la operación

El contexto Flávio Bolsonaro ha huido este martes a Estados Unidos (EEUU), tras la remontada histórica de Lula da Silva. Lo ha hecho sin entregar su pasaporte y acorralada por la justicia.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha huido a Estados Unidos tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil. Esta fuga se produce en medio de problemas judiciales, incluida una investigación sobre la financiación de su campaña y una orden para entregar su pasaporte. Según algunos medios, la administración de Donald Trump podría haber jugado un papel clave en su huida, con el secretario de Estado Marco Rubio señalado como cerebro de la operación. Aunque inicialmente se pensó que había huido a Argentina, se confirma que Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos con su familia.

Flávio Bolsonaro ha huido este martes a Estados Unidos (EEUU), tras la remontada histórica de Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Lo ha hecho sin entregar su pasaporte y acorralada por la justicia. Tanto que la Fiscalía ha abierto una nueva investigación sobre la financiación de su campaña.

Conocida la huida, provocada por sus problemas judiciales y la derrota que le arrebataba la opción de no ser juzgado, cabe preguntarse cuál ha sido el papel en esta del presidente estadounidense, Donald Trump.

Algunos medios de comunicación apuntan a que habría sido clave. Algo que se conoce tras aliados de Bolsonaro asegurar que el gobierno del republicano era conocedor de los planes del brasileño.

En concreto, según indica el medio 'Metrópoles' el cerebro habría sido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Una información ofrecida al medio brasileño por un abogado mexicano vinculado al mundo MAGA, el cual también ha confirmado que Flávio Bolsonaro ya se encuentra en EEUU, junto a su familia.

El papel de EEUU en la huida de Flávio Bolsonaro

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedió este lunes a Bolsonaro 24 horas para entregar los pasaportes ante su supuesta implicación en una trama de blanqueo de dinero a través de apuestas digitales.

"En plena calle me notificaron que debía entregar mi pasaporte y me prohibieron salir del país", comunicó él mismo el pasado lunes. Sin embargo, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha incumplido la orden judicial tras agotársele el tiempo para entregar su pasaporte.

De hecho, según informó 'O Globo', la Policía Federal de Brasil había reforzado los controles fronterizos dentro del país, aunque al parecer sin mucho éxito.

Además, en un primer momento, se señaló que Bolsonaro habría huido a Argentina. Sus autoridades, en cambio, aseguraron que el brasileño no había pedido asilo en el país vecino.

Ahora bien, algunas informaciones apuntan a que el hijo del expresidente brasileño habría cogido el avión rumbo a EEUU, desde territorio argentino.

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