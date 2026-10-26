Tres diputados brasileños solicitan a la Justcia que retiren el pasaporte a Flávio Bolsonaro por riesgo de fuga

Los detalles Los parlamentarios argumentan que "el próximo paso" del senador es "huir de Brasil para no enfrentar las diversas investigaciones en su nombre".

Tres diputados brasileños han solicitado a la Corte Suprema que retenga el pasaporte de Flávio Bolsonaro para evitar que abandone el país mientras es investigado por presuntos delitos financieros. Rogério Correia, Duda Salabert y Otoni de Paula han presentado acciones ante la Corte Suprema y la Fiscalía. Salabert advirtió que Bolsonaro podría intentar huir para evitar las investigaciones. El senador es investigado por la financiación de la película 'Dark Horse' y posibles irregularidades en el patrocinio solicitado a Daniel Vorcaro. También está bajo investigación por sospechas de lavado de dinero relacionadas con el abogado Willer Tomaz. Además, enfrenta un procedimiento por calumnia contra el presidente Lula da Silva. Hasta ahora, no ha habido condenas en su contra.

Tres diputados brasileños han solicitado este lunes a la Corte Suprema que retenga el pasaporte de Flávio Bolsonaro para impedir que abandone el país en momentos en que es objeto de investigaciones por presuntos delitos financieros.

Rogério Correia, del Partido de los Trabajadores (PT); Duda Salabert, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y Otoni de Paula, del Partido Social Democrático (PSD), han anunciado acciones ante la Corte Suprema y la Fiscalía para solicitar medidas cautelares contra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

"El próximo paso de este delincuente es intentar huir de Brasil para no enfrentar las diversas investigaciones en su nombre", ha advertido Salabert en sus redes sociales.

El senador es formalmente investigado en dos procedimientos del Supremo. Uno de ellos se refiere a la financiación de 'Dark Horse', una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro, y examina posibles irregularidades en el millonario patrocinio que el candidato ultraderechista solicitó a Daniel Vorcaro, antiguo controlador del Banco Master y actualmente preso por su vinculación en el considerado mayor fraude financiero del país.

En este contexto, la Policía Federal investiga posibles delitos de lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción. El senador admitió las conversaciones con Vorcaro, pero alegó que se trataba de un patrocinio privado y niega haber ofrecido ventajas a cambio. A petición del senador, el banquero transfirió unos 12,3 millones de dólares a una cuenta en Estados Unidos de allegados a la familia Bolsonaro, pero se desconoce si los recursos fueron efectivamente destinados a la producción de la película.

La segunda investigación está relacionada con sospechas de lavado de dinero en operaciones vinculadas al abogado Willer Tomaz, con quien el líder opositor mantiene relaciones personales y financieras. La Policía ha identificado registros de viajes, encuentros y movimientos financieros que están siendo analizados por los investigadores. Tanto el senador como el abogado niegan irregularidades.

Además, el senador enfrenta un procedimiento relacionado con una acusación de calumnia contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo informe policial ya fue remitido al Supremo. Ninguno de estos casos ha derivado hasta ahora en una condena contra el senador.

Mientras que Jair Bolsonaro cumple en régimen domiciliario su condena a 27 años de prisión por golpismo, otro de los hijos del exmandatario, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, se estableció en EEUU para evadir la condena que el Supremo le impuso por coerción a la Justicia.

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