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Tensión por el 'meme' de Mbappé

Maestre explica la paradoja de que Tebas defienda a Mao ante China: "El capitalismo consigue estas maravillas"

El contexto El presidente de LaLiga, que fue dirigente de Fuerza Nueva, ha emitido un comunicado mostrando sus "sinceras disculpas al pueblo chino" y anunciando que la patronal del fútbol español reaccionará "adoptando las medidas a nuestro alcance para superar esta situación" tras la broma de Kylian Mbappé zobre Mao Zedong.

Maestre explica la paradoja de que Tebas defienda a Mao ante China: "El capitalismo consigue estas maravillas"
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Este martes, la televisión estatal china anunció que suspendía las retransmisiones de los partidos del Real Madrid en LaLiga después de que Kylian Mbappé hiciera referencia a su 'meme' del "dictador", en el que se le compara a Mao Zedong.

Ante este anuncio, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha emitido un comunicado mostrando sus "sinceras disculpas al pueblo chino" y anunciando que la patronal del fútbol español reaccionará "adoptando las medidas a nuestro alcance para superar esta situación".

"No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos", ha afirmado Tebas en sus redes sociales.

Antonio Maestre ha recordado en Más Vale Tarde el pasado ultraderechista del presidente de LaLiga y ha señalado que es paradójico que "un excandidato de Fuerza Nueva salga a disculparse con China por llamar dictador a Mao".

"El capitalismo es muy importante porque consigue estas maravillas", ha añadido Maestre, haciendo referencia a que una ruptura del acuerdo entre LaLiga y China podría hacer que el fútbol español perdiese hasta 400 millones de euros.

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