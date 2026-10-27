Maestre explica la paradoja de que Tebas defienda a Mao ante China: "El capitalismo consigue estas maravillas"

El contexto El presidente de LaLiga, que fue dirigente de Fuerza Nueva, ha emitido un comunicado mostrando sus "sinceras disculpas al pueblo chino" y anunciando que la patronal del fútbol español reaccionará "adoptando las medidas a nuestro alcance para superar esta situación" tras la broma de Kylian Mbappé zobre Mao Zedong.

La televisión estatal china ha suspendido las retransmisiones de los partidos del Real Madrid en LaLiga tras un comentario de Kylian Mbappé que aludía a un 'meme' en el que se compara a Mao Zedong con un dictador. Ante esto, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha pedido disculpas al pueblo chino y ha prometido tomar medidas para resolver la situación. Tebas destacó la importancia de mantener la relación con China para los clubes y aficionados. Antonio Maestre, en Más Vale Tarde, criticó la paradoja de que Tebas, con un pasado ultraderechista, se disculpe con China, señalando las implicaciones económicas de hasta 400 millones de euros.

Este martes, la televisión estatal china anunció que suspendía las retransmisiones de los partidos del Real Madrid en LaLiga después de que Kylian Mbappé hiciera referencia a su 'meme' del "dictador", en el que se le compara a Mao Zedong.

Ante este anuncio, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha emitido un comunicado mostrando sus "sinceras disculpas al pueblo chino" y anunciando que la patronal del fútbol español reaccionará "adoptando las medidas a nuestro alcance para superar esta situación".

"No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos", ha afirmado Tebas en sus redes sociales.

Antonio Maestre ha recordado en Más Vale Tarde el pasado ultraderechista del presidente de LaLiga y ha señalado que es paradójico que "un excandidato de Fuerza Nueva salga a disculparse con China por llamar dictador a Mao".

"El capitalismo es muy importante porque consigue estas maravillas", ha añadido Maestre, haciendo referencia a que una ruptura del acuerdo entre LaLiga y China podría hacer que el fútbol español perdiese hasta 400 millones de euros.

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