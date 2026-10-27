Antonio Maestre: "Bolsonaro se presentaba a primer ministro para salvarse a él y a su padre y ha acabado huyendo como su hermano"

Antonio Maestre analiza la huida de Flavio Bolsonaro de la justicia brasileña, después de que un juez le pidiera que entregara sus pasaportes por enfrentarse a delitos de corrupción y blanqeo. Según fuentes de EEUU, aterrizaría en unas horas en Miami.

Flavio Bolsonaro, que hace 48 horas era contrincante de Lula da Silva en las elecciones brasileñas, ahora es un huido de la justicia.

En candidato presidencial habría huido de Brasil después de que un juez le pidiera que le entregara sus pasaportes debido a que se encuentra investigado por corrupción y blanqueo de capitales. Sin embargo, Bolsonaro Jr. habría preferido huir y, según confirman fuentes norteamericanas, en unas horas estaría aterrizando en Miami. Todo ello, después de haber jurado que nunca huiría de su país.

Un ejemplo de lo que Antonio Maestre llama "política delincuencial": "Se presentaba a primer ministro, primero para salvarse él, para salvar a su padre y ha acabado huyendo como su hermano", comenta el periodista.

"Por lo menos han dejado al padre en la cárcel, que es donde tenía que estar", sentencia Maestre en el vídeo sobre estas líneas.

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