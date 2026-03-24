Los 'otros negocios' de la familia Trump: así exprimen la Casa Blanca para embolsarse más de 3.400 millones de dólares

El contexto Si hay algo que ha engordado la fortuna de los Trump desde que llegaron a la Casa Blanca son las criptomonedas, incluida la suya. La fortuna de la familia en este mercado roza los 7.000 millones de dólares.

La Casa Blanca ha tenido que desmentir que el entorno de Donald Trump se esté beneficiando económicamente de las fluctuaciones de las materias primas provocadas por sus declaraciones sobre Irán. Se asegura que no se tolera el enriquecimiento ilegal de funcionarios mediante información privilegiada. Sin embargo, se sospecha que la familia de Trump podría estar implicada, ya que han presumido de ganancias en sectores influenciados por Trump. La presidencia de Trump ha generado ingresos significativos, con cifras que superan los 3.400 millones de dólares. Sus negocios incluyen inversiones en Gaza y en drones de combate, además de intentos fallidos como Trump Mobile. También han obtenido beneficios de criptomonedas, con su fortuna en este mercado alcanzando los 7.000 millones de dólares.

La Casa Blanca ha tenido que salir a desmentir que el entorno de Donald Trump se esté forrando con los vaivenes de las materias primas que, el propio presidente de los EEUU, provoca cada vez que habla de la guerra de Irán. Han tenido que asegurar que "no toleran que ningún funcionario de la Administración Trump se enriquezca ilegalmente gracias a información privilegiada".

Todo parece apuntar a que este ha sido el procedimiento: Trump publica un mensaje en su red social y el petróleo baja o sube. Justo en ese momento o antes hay gente que compra o vende y gana mucho dinero. Ahora bien, en esta ocasión, no se sabe si entre los que se han beneficiado con estos movimientos está la propia familia de Trump.

Algo que no es descartable, pues ellos mismos han presumido de ganar ingentes cantidades de dinero en sectores que dependen de lo que haga o diga Trump padre. Estos son 'los otros negocios de la familia Trump'.

Porque a Donald Trump se le conocerá como el presidente que más partido "económico" le ha sacado a eso de ser el inquilino de la Casa Blanca. No hablamos solo del merchandising infinito que ha publicitado con su imagen, como sus ya más que famosas gorras con mensajes. También, aprovechándose de la administración para hacer de altavoz. Algo, tal vez, no demasiado ético.

Es difícil calcular el rédito que él y su familia le han sacado a la presidencia, aunque algunos medios estadounidenses hablan de ingresos que estarían por encima de los 3.400 millones de dólares. Y eso que muchos de los negocios de los familiares de Trump todavía están cociendo, están en desarrollo.

Ganan sus dos hijos, el yerno...

Es el caso de las negociaciones para el plan posguerra de la familia del magnate en Gaza. Ese en el que propone construir resorts, hoteles e industrias sobre los edificios ahora derruidos por los ataques de Israel. Es el sueño de Jared Kushner, el yerno de Trump. "Las propiedades costeras de Gaza podrían ser muy valiosas", ha reconocido abiertamente.

Porque tendría un retorno de 100.000 millones de dólares en diez años. No es de extrañar, así que amigos y familiares de Donald Trump ya estén invirtiendo a través de sus fondos en Omán, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Qatar. Se forran también a costa del conflicto abierto en Irán.

Eric y Donald Trump Junior son parcialmente propietarios de una empresa de drones de combate ucranianos. Sin olvidar que Eric Trump, además, ha invertido en otro fabricante de drones israelí. Presume de tener las máquinas de menor costo por víctima. Negocios de muerte. Algunos más rentables o con más éxito que otros.

Tampoco podemos olvidar cuando Trump intentó tener su propio teléfono móvil. "Hoy estamos aquí para presentaros Trump Mobile", dijo su hijo Eric en junio de 2025. El dispositivo iba a costar tres veces menos que el iPhone e iba a ser fabricado íntegramente en Estados Unidos. Decimos iba, porque el teléfono se anunció hace siete meses. Realmente era un iPhone con una funda y los cientos de compradores que pagaron 100 dólares para reservar uno, aún no han recibido nada.

Antes, incluso, llegó el documental de Melania Trump. Por él, Amazon pagó 75 millones de dólares a la primera dama. Pero si hay algo que ha engordado, y mucho, la fortuna de los Trump desde que están en la presidencia, son las criptomonedas. Ya lo dijo Donald Trump: quiere "convertir a EEUU en la capital mundial de criptomonedas y bitcoin".

Incluida la suya. Esa con la que demasiados inversores perdieron 2.000 millones de dólares. Ahora, la fortuna de la familia Trump en este mercado roza los 7.000 millones de dólares.

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