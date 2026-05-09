Líderes europeos lanzan un mensaje de unidad por el Día de Europa mientras Trump se reafirma en sus amenazas

Los detalles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó este sábado a los ciudadanos españoles por el Día de Europa, a la que calificó como "la región socialmente más avanzada del mundo". "Es nuestro hogar y nuestro futuro", subrayó.

El Día de Europa, celebrado el 9 de mayo, reunió a líderes europeos en un llamado a fortalecer la Unión Europea. Pedro Sánchez destacó a Europa como una región avanzada y nuestro futuro, mientras que Emmanuel Macron subrayó la necesidad de una UE fuerte y ecológica. Salvador Illa abogó por más federalismo y unidad política. Volodímir Zelenski reafirmó el compromiso de Ucrania con Europa, agradeciendo el apoyo europeo durante la guerra. Friedrich Merz enfatizó la importancia de la OTAN, pese a tensiones con EE. UU., y António José Seguro instó a mantener la paz y prosperidad en Europa. Donald Trump, por su parte, consideró retirar tropas de Italia, aumentando la incertidumbre.

Este sábado 9 de mayo se celebra el Día deEuropa, motivo por el que diferentes líderes europeos han enviado un mensaje de unidad y han instado a "seguir trabajando por una Union Europea más fuerte, poderosa e independiente". Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de sus múltiples amenazas, se ha colado en esta jornada para exponer que "todavía está valorando" la posibilidad de retirar tropas estadounidenses de las bases militares situadas en Italia, tras el reciente anuncio de reducción de efectivos en Alemania.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó este sábado a los ciudadanos españoles por el Día de Europa, a la que calificó como "la región socialmente más avanzada del mundo". "Es nuestro hogar y nuestro futuro", ha subrayado. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el socialista destacó que la UE es la segunda mayor potencia económica de la Tierra "y la región socialmente más avanzada del mundo".

El líder del Ejecutivo subrayó que Europa "es también nuestro hogar y nuestro futuro", a la vez que "nuestro privilegio y nuestra responsabilidad". "Feliz Día de Europa a todas y todos", apostilló Sánchez, en un mensaje para conmemorar que el 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, pronunció un discurso histórico y expuso un plan para una mayor cooperación en Europa.

Conocida como la Declaración Schuman, allanó el camino para una nueva era de paz, integración y cooperación en todo el continente, y sentó las bases de la Unión Europea tal como la conocemos hoy. Este año, además, coincide con la celebración de los 40 años transcurridos desde que Portugal y España se adhirieron a la UE.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha celebrado también en X este día. Albares ha recordado además que este miércoles inauguró una exposición que muestra "lo que la UE ha aportado a España y España a Europa en estas cuatro décadas".

Para el Ministerio de Exteriores, el 9 de mayo simboliza la "unión como ciudadanía y los valores que sostienen el proyecto europeo" y, según ha señalado en las redes sociales: "Es un buen momento para mirar de dónde venimos y hacia dónde avanzamos". Ha incidido en que España ha contribuido a una Europa "más autónoma, verde , digital y social" y ha impulsado avances en "competitividad, seguridad y la defensa 360°, presupuesto europeo y profundización del proyecto común".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado en el Día de Europa que, más allá de explicar los "éxitos del pasado", la Unión Europea debe afrontar el futuro con una "sacudida interna" que lleve a "más federalismo" y una "mayor unión política".

"Debemos provocarnos una sacudida interna en Europa y esa sacudida tiene nombre: la unión política", ha apuntado Illa, quien ha explicado que "no se influye en el mundo ya solo como bloque económico y comercial". Illa ha proseguido arguyendo que "esa unión política se hace con una técnica conocida y ya testada que es el federalismo". "Federalismo no como homogeneizar, sino como unir los diverso, como subrayar todo lo que tenemos en común y hacerlo compatible con la diversidad que existe en la UE y que nos enriquece", ha añadido.

Macron dice que "queda mucho por hacer"

El presiente francés, Emmanuel Macron, dijo este sábado que "Europa puede y debe mejorar aún más" porque todavía "queda mucho por hacer", en un mensaje en el que defendió la necesidad de seguir trabajando por una Unión Europea "fuerte, poderosa e independiente".

En un encendido alegato por la UE, Macron llamó a sentirse "orgullosos de ser europeos" y destacó la ambición de construir "el continente más ecológico", líder en innovación, tecnología y soberanía industrial, capaz de reducir sus dependencias estratégicas y defender "los valores democráticos y humanistas".

Macron sostuvo que Europa ha demostrado su capacidad de respuesta ante las grandes crisis recientes, desde la pandemia y las turbulencias económicas hasta la guerra en Ucrania. Según el jefe del Estado francés, la UE actúa "rápido, con fuerza y en solidaridad" cuando "la Historia llama a nuestra puerta".

Defendió además que la UE va "mucho más allá" de los beneficios de su mercado único y subrayó, en ese sentido, su apoyo a la agricultura, la juventud, las universidades, la investigación, el empleo, la cultura, la seguridad y la independencia estratégica del continente. En su mensaje en redes sociales, Macron recordó que la UE nació "de las ruinas" y del rechazo al nacionalismo y a la guerra tras los conflictos del siglo XX.

"Es un legado arrancado de las ruinas, un tesoro forjado por el coraje de aquellas y aquellos que se negaron a que el nacionalismo y la guerra fueran nuestro destino", señaló. Aseguró que desde 2017, cuando inició su mandato como presidente, ha dedicado su energía al proyecto europeo porque "una parte significativa" del futuro y de la soberanía de Francia "se juega allí".

Y mantuvo que "Europa respeta y fortalece nuestras naciones", en contra de lo que afirma la extrema derecha. Macron apeló además a las nuevas generaciones para "hacer vivir a Europa, amarla y transformarla" para preservar la paz, la unidad y la soberanía europea en un contexto internacional "que hoy vacila".

"A cada generación le corresponde el inmenso deber de hacer vivir a Europa, de amarla, de transformarla, para que sea fuerte, poderosa, independiente, para que nos sirva a todos y proteja lo que compartimos: una cierta idea del ser humano y una capacidad para actuar y asegurar nuestras elecciones libres y soberanas", afirmó.

Ese mensaje, añadió, es "aún más importante en un mundo que hoy vacila, donde nuestro tesoro de paz, de unidad y de soberanía europea tiene un valor inestimable". Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró que Europa puede convertirse en "la superpotencia del siglo XXI" frente a la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China.

Zelenski y su "familia europea"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que Ucrania también ha celebrado el Día de Europa con la sincera convicción de formar parte inseparable ya de la familia europea y de contar con el apoyo de los europeos desde los primeros días de la guerra de agresión rusa de febrero de 2022.

"Hoy es el Día de Europa. Y Ucrania lo celebra no de manera formal ni con eslóganes, sino plenamente consciente de que ya somos una parte inseparable de la familia europea", escribió Zelenski en un mensaje en redes sociales. "Estamos defendiendo Ucrania, nuestra independencia, nuestro futuro; y al hacerlo, en Ucrania estamos defendiendo nuestra Europa. Una Europa de la que Ucrania ha formado y seguirá formando parte", añadió.

Agregó que desde los primeros días de la guerra a gran escala hasta hoy, Europa ha estado del lado de Ucrania, no por caridad, sino como una decisión tomada por los europeos de "estar del lado de los valientes y los fuertes, de los ucranianos que luchan hoy por la paz y por una verdadera protección contra la tiranía, no sólo para ellos mismos, sino para todo el continente". "E ineludiblemente defenderemos nuestro Estado, nuestro pueblo y nuestro derecho a elegir libremente nuestro futuro: un futuro en Europa", afirmó.

Merz apuesta por mantener la alianza de la OTAN

Asimismo, el canciller alemán Friedrich Merz ha añadido que Europa quería trabajar para mantener en funcionamiento la alianza de la OTAN, a pesar de las diferencias con Estados Unidos que la guerra de Irán ha expuesto. Las tensiones entre la administración de Donald Trump y los socios europeos de la OTAN han planteado interrogantes sobre el futuro de la organización.

Ya elevadas tras las críticas de EEUU a Europa por el gasto en defensa y cuestiones como la política de inmigración, las tensiones han aumentado después de que Alemania y otros países europeos se negaran a apoyar la guerra de EEUU e Israel contra Irán que comenzó a finales de febrero.

"Estamos realmente dispuestos a mantener viva esta alianza para el futuro", dijo Merz en una conferencia de prensa con el primer ministro sueco Ulf Kristersson. También dijo que Suecia y Finlandia habían fortalecido el pilar europeo de la alianza. "Sabemos que hay algunas diferencias. Sabemos que todos enfrentamos desafíos, pero nuestro objetivo final es poner fin a este conflicto y garantizar que Irán no pueda producir armas nucleares", dijo Merz.

El presidente de Portugal, António José Seguro, ha abogado este sábado con motivo de la celebración del Día de Europa por que esta siga siendo "sinónimo de paz, libertad y prosperidad" frente a la actual encrucijada que enfrenta. "La UE nació de la voluntad de garantir la paz y el progreso en un continente devastado por las guerras. Hoy enfrenta una encrucijada diferente, pero igualmente exigente, la respuesta no está en recular, fragmentar o desistir, está en avanzar, con más unión, más ambición y más coraje político", dijo el socialista Seguro en un video compartido en sus redes sociales.

Y agregó que la Europa que quiere para las próximas generaciones es una que "continúe siendo sinónimo de paz, libertad y prosperidad". "No porque siempre fue así, sino porque así lo elegimos, generación tras generación, construir de esta forma, esta elección también está en nuestras manos", concluyó el presidente. Por su parte, el primer ministro luso, Luís Montenegro (centroderecha), también abogó en un mensaje compartido en su cuenta de X por una Europa "de paz, libertad, democracia y prosperidad".

Trump, al acecho

Mientras tanto, el presidente estadounidense aseguraba este sábado que "está todavía valorando" la posibilidad de retirar tropas estadounidenses de las bases militares situadas en Italia, tras el reciente anuncio de reducción de efectivos en Alemania. En una entrevista exclusiva con el diario italiano 'Corriere della Sera' por vía telefónica, el mandatario evitó profundizar en el desplazamiento de efectivos desde Alemania, pero confirmó que la posibilidad de trasladar tropas desde Italia sigue sobre la mesa.

El Pentágono anunció la semana pasada la retirada de 5.000 soldados de Alemania, que alberga uno de los mayores contingentes de tropas estadounidenses fuera de su territorio, aunque Trump posteriormente dijo que la reducción de tropas sería todavía "mucho mayor".

"Italia no estuvo allí cuando la necesitábamos. Y yo siempre he estado para Italia, y también mi país", afirmó Trump, dejando entrever un malestar por la falta de apoyo en operaciones estratégicas recientes. El descontento de la Casa Blanca se remonta a la negativa de Roma de permitir el uso de la base de Sigonella, en la isla de Sicilia, para misiones vinculadas al conflicto con Irán.

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