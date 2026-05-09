Magyar toma posesión de la presidencia de Hungría para desmontar el legado de Orbán

Los detalles Los primeros pasos del Parlamento y del Ejecutivo será integrar al país en la Fiscalía Europea y recuperar los fondos públicos "robados" por oligarcas cercanos a Orbán.

Péter Magyar ha asumido como primer ministro de Hungría, estableciendo un Gabinete de 16 ministros con el objetivo de desmantelar el legado de Viktor Orbán. Este nuevo equipo, que incluye cuatro mujeres, introducirá carteras de Educación y Sanidad, y buscará desbloquear 17.000 millones de euros en fondos europeos. Las prioridades del Gobierno incluyen combatir la corrupción, sanear la economía y fortalecer las relaciones con la UE y la OTAN. Anita Orbán, sin parentesco con el exprimer ministro, será ministra de Exteriores. Líderes europeos, como Ursula von der Leyen y António Costa, han felicitado a Magyar, destacando la importancia de su investidura en el Día de Europa.

Péter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría, ha tomado posesión de su nuevo cargo este sábado y ha formado un Gabinete de expertos cuya prioridad será desmontar el legado del ultraderechista Viktor Orbán, quien ha gobernado el país durante los últimos 16 años.

El Gabinete, compuesto por 16 ministros que tomarán posesión la semana próxima, incorporará nuevas carteras de Educación y Sanidad, que hasta ahora no existían, y podrán contar con miles de millones en fondos europeos para reconstruir un Estado más funcional y cercano a la ciudadanía con los que no contaban por las sanciones europeas a Orbán.

Además, contará con cuatro mujeres, una representación modesta aunque supera la ausencia total ministras en el último Ejecutivo de Orbán y es mayor que el de cualquiera de sus Gabinetes anteriores. Según Magyar, las principales prioridades serán desbloquear unos 17.000 millones de euros en fondos europeos, combatir la corrupción, sanear la economía y reforzar las relaciones euroatlánticas.

Los primeros pasos del Parlamento y del Ejecutivo será integrar al país en la Fiscalía Europea y recuperar los fondos públicos "robados" por oligarcas cercanos a Orbán, de los cuales, según la ONG Transparencia Internacional, podrían rescatarse varios miles de millones de euros. Para cumplir con los objetivos prometidos, serán fundamentales tres ministerios controlados por personas cercanas a Magyar: Exteriores, Gobernación y Economía.

La economista y diplomática de 51 años Anita Orbán, sin relación con el exprimer ministro, apunta a ser una de las personas con más peso en el Ejecutivo como ministra de Exteriores y vice primera ministra. La nueva responsable de la diplomacia húngara ha reiterado que el Gobierno "restaurará la confianza" mutua con sus socios, "reforzando su posición dentro de la UE y la OTAN".

En cuanto a las relaciones bilaterales con Rusia, la futura ministra criticó la dependencia de Moscú del Gobierno anterior y prometió que de ahora en adelante habrá "un vínculo entre dos países soberanos", libres de "pactos secretos".

Felicitaciones europeas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han celebrado este sábado la investidura de Magyar como nuevo primer ministro de Hungría.

"En este Día de Europa, nuestros corazones están en Budapest. La esperanza y la promesa de renovación son una señal poderosa en estos tiempos difíciles. Tenemos por delante una labor importante. Por Hungría y por Europa, avanzamos juntos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales felicitando al nuevo líder húngaro.

Por su parte, Costa también hizo hincapié en la "feliz coincidencia" de que la investidura haya coincidido con la celebración del Día de Europa "cuando celebramos los logros de la cooperación y la unidad de la UE". El portugués añadió que esta deseando "trabajar estrechamente" con Magyar en el Consejo Europeo.

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