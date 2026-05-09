Desigualdad hasta en la reproducción asistida: la gran dificultad que tienen las mujeres para destruir sus óvulos congelados

Los detalles Mientras que a ellos les basta con comunicar por escrito la decisión de destruir su esperma congelado, ellas no tienen el poder de decidir sobre el material que han donado y han de esperar hasta tener 50 años.

Desde 2026, una ley en España diferencia el tratamiento de esperma y óvulos congelados. Mientras los hombres pueden destruir su esperma cuando lo deseen, las mujeres deben esperar hasta los 50 años para decidir sobre sus óvulos congelados. Esta normativa ha sido criticada por limitar la autonomía femenina, generando desigualdad de género. Las mujeres afectadas tienen cuatro opciones: mantener los óvulos congelados, donarlos a la ciencia, donarlos a otra mujer o obtener informes médicos que justifiquen su destrucción. En España, el 12% de los nacimientos se deben a técnicas de reproducción asistida, y el número de óvulos congelados ha aumentado significativamente en la última década.

No es lo mismo. No es lo mismo tener esperma congelado que óvulos congelados. No es lo mismo por ley, por una ley que lleva vigente desde 2026 y que aunque el Congreso ya ha iniciado los trámites para cambiarla aún es la que a día de hoy tiene valor. Una que complica, y mucho, la situación en caso de que ellas decidan dejar de mantener esos óvulos que mantienen congelados.

Porque si los hombres pueden deshacerse del esperma cuando ellos quieran, en su caso han de esperar hasta que cumplan los 50. Sí, hasta entonces no pueden destruirlos. Hasta entonces han de mantenerlos sin que puedan decidir por sí mismas.

Así es la situación. Una en la que los hombres tan solo han de comunicar todo por escrito mientras que las mujeres no pueden decidir, si así lo quieren, destruirlos con total libertad.

"Lo lógico es que si un material es mío tenga ese poder de decisión", relata Myriam, una de las mujeres afectadas por dicha situación.

La igualdad entre hombres y mujeres, de nuevo puesta en jaque. "No puede ser que se les quite la autonomía que ellos sí tienen", cuenta Joaquín Llacer, vicepresidente de la Sociedad Española de Fertilidad y director médico en Ginefiv.

Ante esta tesitura, tienen cuatro opciones: la de mantener los óvulos congelados, la de donarlos a la ciencia siempre que haya una investigación en curso, donárselos a una mujer siempre que no los congelase con más de 35 años o lograr dos informes médicos que digan que no puede ser madre aunque sí pueda hacerlo.

"Si te arrepientes y quieres hacer un tratamiento ya la clínica tiene una dificultad legal si hay dos especialistas que dicen que la mujer no reúne los requisitos", afirma el doctor Llacer.

En España, el 12% de los nacimientos se producen gracias a técnicas de reproducción asistida, en un dato que solo incluye a quienes han decidido llevar el proceso hasta el final.

En 20213, había unos 35.000 óvulos congelados y 250.000 preembriones; diez años después la cifra ascendió a 510.000 óvulos congelados y más de 916.000 preembriones.

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