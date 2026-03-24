Las otras veces en las que Trump hizo millonarios a amigos con información privilegiada: del anuncio de sus aranceles a la detención de Maduro

Los detalles Fondos de cobertura señalan que, en los últimos meses, se han realizado grandes operaciones antes de los anuncios oficiales de la Administración Trump. Ya había manipulado la economía mundial con la guerra de aranceles y lo ha vuelto a hacer con el inicio de la guerra de Irán, la apertura del estrecho de Ormuz o los ataques contra Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado de favorecer la especulación financiera mediante el uso de información privilegiada. Recientemente, tras anunciar la postergación de ataques contra Irán, los precios del petróleo se desplomaron, lo que generó sospechas de manipulación en el mercado. Fondos de cobertura han señalado múltiples operaciones inusuales que precedieron anuncios oficiales de Trump, beneficiando a ciertos inversores. Estas prácticas ilegales también se han observado en apuestas relacionadas con eventos geopolíticos, como la intervención en Venezuela. Trump ya había sido criticado por influir en los mercados con sus declaraciones sobre aranceles, beneficiando a personas cercanas a él.

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba posponer durante cinco días sus ataques contra instalaciones energéticas en Irán. Acto seguido, la cotización de los precios del petróleo se desplomaba y marcaba otra sesión de gran volatilidad en los mercados. En cambio, solo 15 minutos antes, a las 6:50 horas, se multiplicaban las operaciones de compra y venta de petróleo. Un incremento de operaciones nada habituales y que ha hecho sospechar del manejo de información privilegiada para ganar dinero. La realidad es que esto mismo ya ha pasado más de una vez.

Hay que dejar clara una idea básica: esto es ilegal. No se puede usar información privilegiada para sacar dinero, para forrarse. Pero con Trump en el Gobierno de EEUU se está convirtiendo en algo habitual. De hecho, varios fondos de cobertura señalan que este solo sería uno de los muchos ejemplos de los últimos meses, en los que se habían realizado grandes operaciones justo antes de los anuncios oficiales del Gobierno estadounidense.

Habrían detectado recientemente varias operaciones de gran volumen que, a su juicio, se habían realizado en momentos inusuales. Siempre antes de que Donald Trump haga anuncios importantes y con impacto económico. Porque las palabras de Trump suelen sacudir las bolsas y generar, aunque solo para algunos, una lluvia de millones.

Lo han detectado en momentos como: cuando Trump lanzó su ultimátum para abrir el estrecho de Ormuz, al inicio de la guerra contra Irán o con los ataques de EEUU sobre Venezuela.

La geopolítica convertida en un casino en el que algunos actúan conociendo los resultados. Se han detectado movimientos sospechosos también en las apuestas. Porque, según 'Financial Times' se ha identificado a 12 usuarios que abrieron cuentas para apostar 24 horas antes de estos ataques. Apuestas anónimas que les hicieron ganar más de 300.000 dólares.

Pasó también con la intervención en Venezuela. En esta ocasión se abrieron seis cuentas nuevas para apostar y ganar más de 130.000 dólares. Un día antes de que Nicolás Maduro fuera detenido, se creó una cuenta que lo predijo. Puso más de 30.000 euros y se llevó más de 400.000 euros.

Antes, Trump ya había manipulado la economía mundial con sus anuncios sobre los aranceles. Entonces, se le acusó incluso de haber cometido un delito en su juego con la bolsa tras publicar este tuit: "Es un buen momento para comprar".

Lo dijo solo cuatro horas antes de posponer la entrada en vigor de sus aranceles. Un movimiento que cambió las bolsas mundiales y que hizo que pasaran de rojo a verde. Todos los índices subieron por encima del 8%.

Hubo gente que se forró con ese movimiento. Gente cercana a Trump. Es más, un día después de colgar su mensaje, Trump presumió ante las cámaras de los centenares de millones que hizo ganar a sus amigos.

Se ríe de algo que es ilegal; no se puede usar así información privilegiada. Además, mientras unos se forran con sus movimientos, la gran mayoría sufre las consecuencias económicas y, peor todavía, las consecuencias de sus guerras.

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