Trump, encantado con que le hagan pelota y agasajen: recibió un avión de 400 millones de dólares de la familia real de Qatar

Trump con el presidente de la FIFA
El presidente de EEUU, Donald Trump, no recibió este viernes el Nobel de la Paz que tanto desea, pero sí el mayor reconocimiento internacional hasta la fecha por las ocho guerras a las que dice haber puesto fin: el Premio FIFA de la Paz.

"Es uno de los mayores honores de mi vida", expresó el republicano. Se trata de un galardón que parece hecho por y para él de parte de su querido amigo Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

Sin embargo, este es tan solo el último agasajo a Trump de una más que extensa lista. Quizás el avión de 400 millones de dólares de la familia real de Qatar sea el más espectacular, aunque desató una oleada de críticas y preocupaciones éticas.

La ley estadounidense prohíbe al presidente admitir regalos superiores a los 480 dólares, a menos que se acepten en nombre del país. Por lo tanto, entendemos que habrá sido Estados Unidos y no Trump el que ha recibido un retrato de parte de Putin, o un Rolex y lingote de oro de 130.000 dólares obsequio de la Delegación Suiza para rebajar los aranceles.

La mejor estrategia para ganarse a Trump es la adulación, y bien lo saben los tecnomagnates. Durante una cena en la Casa Blanca, hubo más peloteo que millones por metro cuadrado. Y el CEO de Apple le regaló un cristal con base de oro de 24 quilates.

Aunque en el ranking de los más pelotas, no podemos olvidar al secretario general de la OTAN. Todos han aprendido que para tener al Trump contento y no enfadado, necesitan halagos y mucho oro.

Llama "estúpida y asquerosa" a una periodista

Y si hay algo que no acepta Trump son las críticas. El presidente de EEUU ha insultado a una periodista, a la que se ha referido como "estúpida y asquerosa", por preguntarle por qué el Salón de Baile de la Casa Blanca costará más de lo previsto.

