Trump y su familia han ganado cerca de 1.000 millones de euros con las criptomonedas desde su regreso a la Casa Blanca

Los detalles En un nuevo giro, el presidente de EEUU ha pasado de calificar al bitcoin como algo "extremadamente volátil" a tomar medidas que desde su Gobierno han sido favorables para este tipo de moneda.

Donald Trump habría obtenido cerca de 1.000 millones de euros desde su regreso a la Casa Blanca, según el 'Financial Times'. La mayor parte de esta fortuna proviene de sus negocios con criptomonedas, un sector que él mismo ha impulsado desde el Gobierno. Eric Trump, su hijo, ha confirmado que podrían haber ganado incluso más. Inicialmente escéptico, Trump ha cambiado su postura sobre las criptomonedas, favoreciendo regulaciones que promueven la innovación en tecnologías 'blockchain'. Con criptomonedas y NFTs, la familia ha generado millones, destacando los 427 millones asociados directamente a Donald y Melania, y 550 millones del token WLFI.

Donald Trump ha ganado cerca de 1.000 millones de euros desde que volvió a la Casa Blanca. Desde que regresó al cargo de presidente de Estados Unidos. Así lo cuenta 'Financial Times', que dice que el magnate ha logrado tal cantidad de dinero solo con sus negocios con criptomonedas, inversión que él mismo ha favorecido desde el Gobierno. Lejos de ocultarlo, cuando le han preguntado a su hijo ha afirmado que probablemente hayan ganado incluso más.

Así lo ha dicho Eric Trump en una entrevista. Así lo ha confirmado después de que, en un comienzo, su padre fuese más bien escéptico con el tema de las criptomonedas y defendiera el dólar como el estándar mundial. Sin embargo, parece que no les ha ido del todo mal en cuanto a activos digitales se refiere.

Así lo dicen los informes, que indican que varios miembros de la familia han explorado y explotado las oportunidades NFT y en materia de criptomonedas en una serie de acciones que les han reportado millones de beneficio.

El 'Financial Times' detalla que con las criptomonedas asociadas de forma directa a Donald y Melania Trump habrían generado cerca de 427 millones. A eso hay que sumarle la emisión del token WLFI, perteneciente a la firma World Liberty Financial, que les ha aportado unos 550 millones. Además, 2,5 millones les habría llegado por USD1, respaldada por los bonos del tesoro de Estados Unidos.

Es una muestra más del carácter de Trump. De otro giro más del presidente de EEUU y de un cambio drástico en lo que a su opinión sobre el tema respecta. Porque si hace años era partidario del cierre de TikTok, ahora ha sido uno de sus más férreos defensores hasta tal punto de salvar a la plataforma de decir adiós en el país. Con las criptomonedas, lo mismo.

Fue en 2019 cuando dijo el bitcoin era "extremadamente volátil", e incluso alertó sobre un posible uso en actividades ilegales. Ahora, en su segundo mandato, ha tomado medidas regulatorias favorables a este sistema destinadas a fomentar la innovación en tecnologías 'blockchain'.

