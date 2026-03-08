El deshonor de Trump: EEUU, indignado con su decisión de llevar una gorra en el homenaje a los soldados muertos

Los detalles El presidente estadounidense asistió al acto en memoria de los seis militares fallecidos en un ataque iraní con una gorra blanca con las letras 'USA' que no se quitó en todo el evento.

Donald Trump ha generado controversia en Estados Unidos por asistir al homenaje de seis soldados fallecidos en el conflicto con Irán usando una gorra blanca con las letras 'USA', lo que muchos consideran una falta de respeto. Durante la ceremonia en la Base Aérea de Dover, Delaware, Trump saludó a los ataúdes cubiertos con la bandera estadounidense, pero su gorra desvió la atención del solemne acto. Las críticas han sido intensas, con comentarios en redes sociales que califican su comportamiento de narcisista e irrespetuoso. Desde el ámbito militar, la indignación es notable, destacando que Trump ha quebrantado el protocolo y el respeto debido a los caídos.

Donald Trump sigue rodeado de polémica con su guerra contra Irán. Ahora está en el centro de las críticas en Estados Unidos por haber asistido al homenaje a los seis soldados muertos en el conflicto con una gorra blanca con las letras 'USA' que no se quitó durante el acto.

El mandatario asistió a la ceremonia del traslado de los cuerpos en la Base Aérea de Dover, en Delaware, donde saludó a cada uno de los ataúdes de los militares cubiertos con la bandera de Estados Unidos, las únicas víctimas estadounidenses tras una semana del comienzo de la guerra.

No obstante, a los estadounidenses no les ha gustado lo que consideran que es una falta de respeto hacia sus caídos que no había cometido ningún presidente. "Trump es de esas personas que necesitan toda la atención. Por eso apareció con una gorra de béisbol. Es un narcisista imbécil", comentaba una usuaria en redes sociales.

"Predecible y descortés a partes iguales" o "Trump luce absurdo con esa gorra de béisbol blanca" son otros de los mensajes que se han publicado al respecto. El rechazo ha sido inmediato y, desde California, el principal crítico de Trump, Gavin Newson, no ha suavizado el mensaje: "Quítate la gorra, hombrecito repugnante".

Desde el ámbito militar, la indignación ha sido todavía mayor. Un coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha criticado las acciones del presidente: "Primer presidente que le quita la dignidad a un traslado digno".

Porque el protocolo no es un capricho sino un código de honor. Y Trump, lo ha despreciado abiertamente en una ceremonia solmene, envuelta en un silencio absoluto y pensada para honrar a los militares, pero donde la atención terminó desviándose hacia una absurda gorra de béisbol que no debería haber estado ahí.

El comandante en jefe muestra una forma sorprendente de faltar el respeto a sus propios soldados fallecidos al usar ese momento para hacer propaganda política.

