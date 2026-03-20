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Nuevo alto cargo asesinado

Muere el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en los ataques de EEUU e Israel

Los detalles La Guardia Revolucionaria de Irán ha calificado la muerte de Naini como "un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán", de acuerdo con un comunicado recogido por medios locales.

Ali Mohammad Naeini, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, en una imagen de archivoAli Mohammad Naeini, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, en una imagen de archivoEP
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La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este viernes de la muerte de su portavoz, el general de brigada Ali Mohamad Naini, en el último caso de un alto cargo iraní asesinado en los ataques de Estados Unidos e Israel. El cuerpo militar de élite ha calificado la muerte de Naini como "un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán", de acuerdo con un comunicado recogido por medios locales.

Naini era el director adjunto y portavoz de la Oficina de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria. La muerte del militar se produce tras los asesinatos selectivos esta semana del ministro de Inteligencia, Ismail Jatib, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, la figura política más relevante en el país hasta su muerte.

En esta campaña de asesinatos también murieron el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, en la primera jornada de guerra, y altos cargos militares como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, o jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán se encuentra ya en la tercera semana con continuos bombardeos contra el territorio iraní, en especial en Teherán, que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región y con el bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para el suministro de crudo.

Irán ya no ofrece datos del número de muertos en su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.134.

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