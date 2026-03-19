Así es Ras Laffan, el mayor complejo gasístico del mundo atacado por Irán que ha desatado el caos en los mercados

¿Por qué es importante? En ese ojo por ojo, refinería por refinería, Irán ha atacado el punto gasístico más importante del mundo, la central de Ras Laffan, en Qatar. De allí sale el 20% del gas del planeta: cada año salen 77 toneladas de gas licuado, todo el que consume España en tres años.

La reciente escalada de la guerra ha causado un aumento del 30% en el precio del gas, mientras el barril de Brent alcanza los 114 dólares. Irán ha atacado la central de Ras Laffan en Qatar, responsable del 20% del gas mundial. Este complejo industrial es clave para la economía global, según expertos como Eduardo Irastorza y Joan Escuer. Ras Laffan, el puerto artificial más grande del mundo, procesa, licua y almacena gas, y refina petróleo. Los ataques podrían generar estanflación y afectar industrias tecnológicas por la escasez de helio, esencial para chips y microprocesadores.

La escalada de la guerra ha provocado que el gas se dispare esta mañana casi un 30%, mientras el barril de brent está a mediodía rozando los 114 dólares. Y esto es porque Irán, en ese ojo por ojo, refinería por refinería, ha atacado el punto gasístico más importante del mundo, a la central de Ras Laffan, en Qatar. De allí sale el 20% del gas del planeta. Aún no sabemos los daños exactos, pero los expertos lo califican de central clave para la economía global.

El profesor del OBS Business School, Eduardo Irastorza, cuenta a laSexta que el ataque de Irán al mayor complejo industrial de gas del planeta es "brutal". "Es una instalación que supone la mayor producción de gas de todo el mundo", insiste.

De aquí salen cada año 77 toneladas de gas licuado, todo el que consume España en tres años. Es una quinta parte del que se comercializa en el planeta. "Constituye el 20% del suministro de todo el mundo", señala el profesor de Geología de la Universidad Carlemany, Joan Escuer.

Ras Laffan es el puerto artificial más grande del mundo. Pueden cargar hasta 15 metaneros gigantes a la vez en una superficie de casi 300km cuadrados, la mitad de Madrid o tres veces Barcelona. El gas no solo se extrae. Se filtra, se enfría, se licua y se almacena. También se refina petróleo y se fabrican sus derivados.

Los ataques han tenido efectos inmediatos elevando un 30% el precio del gas. Si se dañan estas instalaciones, las consecuencias podrían ser a largo plazo. "Volver a reconstruir el mayor puerto gasista del mundo va a costar Dios y ayuda", insiste Irastorza. Eso abriría un escenario de posible estanflación: inflación, recesión y desempleo. "Nos llevaría a una situación catastrófica", apunta el profesor del OBS Business School.

Además, en Ras Laffan se captura helio procedente del gas, imprescindible para nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. "Todas las industrias que usan chips y microprocesadores de manera intensiva se verán afectadas por la falta de este helio", vaticina el profesor de Geología de la Universidad Carlemany, Joan Escuer. Son los efectos negativos de provocar el colapso del puerto logístico que gestiona la mayor reserva gasística del mundo.