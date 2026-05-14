Grandes magnates como Musk, Cook o Huang arropan a Trump en su cumbre con Xi Jinping con el objetivo de tender puentes con China

Entre líneas Trump no ha ido solo a esta cumbre, se ha llevado con él un séquito de lo mejor del sector tecnológico y bancario, con gigantes como Apple, Meta, Mastercard o Visa. Un despliegue de poderío sin precedentes para hacer lo que más le gusta a Trump: negocios.

Durante la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, directivos de grandes empresas estadounidenses asistieron a la cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín. Entre los asistentes estaban los CEOs de Nvidia, Apple y Tesla. Xi Jinping destacó la participación de empresas estadounidenses en la reforma de China, prometiendo una mayor apertura. Trump enfatizó que había llevado a líderes empresariales de alto nivel para mostrar respeto hacia China. Tras la reunión, los directivos expresaron satisfacción, destacando el carácter económico de la visita, que también abordó temas como Irán y Taiwán.

Los directivos de los gigantes empresariales que acompañan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China, estuvieron presentes este jueves en la cumbre que mantuvieron en Pekín el líder republicano y su homólogo chino, Xi Jinping, algo inusual en este tipo de diálogos bilaterales.

En imágenes difundidas por la televisión estatal china CCTV, puede verse al grupo de empresarios, entre los que figuran los consejeros delegados de Nvidia, Jensen Huang; Apple, Tim Cook, y Tesla, Elon Musk, acceder al salón del Gran Palacio del Pueblo, donde estaban reunidas las delegaciones de EEUU y China encabezadas por los mandatarios de ambos países.

La agencia estatal Xinhua informó de que, durante el encuentro, el presidente chino trasladó a los empresarios estadounidenses que acompañan al mandatario republicano que las compañías de EEUU han participado "profundamente" en el proceso de reforma y apertura de China y afirmó que la puerta del país "solo se abrirá cada vez más".

Trump afirmó por su parte, de acuerdo al medio oficialista chino Diario del Pueblo, que había llevado a Pekín a representantes "destacados" del sector empresarial estadounidense y explicó que había rechazado la presencia de ejecutivos de segundo nivel porque quería contar únicamente con los máximos responsables de las compañías invitadas, algo que, aseguró, reflejaba el "respeto" de las empresas hacia China y Xi.

Posteriormente se vio a los directivos abandonar el edificio, corazón del poder político en China y situado a un costado de la Plaza de Tiananmén, para subirse al autobús que emplean en sus desplazamientos por la capital china. "Maravilloso, muchas cosas buenas", dijo Elon Musk en respuesta a los reporteros que esperaban afuera y que les preguntaron cómo había ido la reunión.

Las reuniones han ido "bien", según Nvidia

Mientras, el consejero delegado de Nvidia aseguró que las reuniones "fueron bien" y que "Xi y el presidente Trump fueron increíbles", en tanto Tim Cook se limitó a hacer con los dedos de la mano un símbolo de la paz seguido de un pulgar en alto.

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La delegación empresarial que acompaña a Trump incluye asimismo a responsables de Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta o Goldman Sachs, lo que indica el marcado carácter económico y comercial de una visita en la que también están sobre la mesa la guerra en Irán y la cuestión taiwanesa.

En esta primera jornada y tras la cumbre bilateral, los presidentes visitaron juntos el Templo del Cielo de Pekín y posteriormente asistirán a un banquete de Estado ofrecido por Xi en el Gran Palacio del Pueblo.

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