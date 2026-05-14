Una IIIGM 'made in Taiwán' desatada por EEUU y China: un coste mundial de 10.000 millones, colapso tecnológico y recesión

¿Cómo me afecta? Una guerra allí generaría un colapso tecnológico: dejaría de producirse móviles, coches y la IA dejaría de avanzar. Toda la industria mundial se resentiría y habría una recesión inmediata. Por ello, y pese a tener motivos, tanto China como EEUU frenan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido en China con una ceremonia impresionante, simbolizando control sobre el "imprevisible Trump". En su visita a Beijing, acompañado por líderes empresariales como los CEOs de Apple y Tesla, Trump buscó fortalecer lazos comerciales, aunque ambos países coinciden en frenar a Irán y evitar el bloqueo del estrecho de Ormuz. El presidente chino, Xi Jinping, subrayó la necesidad de ser aliados, no adversarios, refiriéndose a la trampa de Tucídides. Sin embargo, el Pentágono y la OTAN señalan a Taiwán como el mayor riesgo de conflicto, con potencial para desatar una Tercera Guerra Mundial, lo que tendría un impacto económico devastador. China considera a Taiwán parte de su territorio, y cualquier enfrentamiento podría involucrar a potencias nucleares, con consecuencias catastróficas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vivido en China un recibimiento al más puro estilo de "Bienvenido, Mister Marshall", de los que encandilan al magnate y mandatario. Con alfombra roja, el himno a todo trapo, 21 cañonazos, 10.000 soldados, peloteo, coreografías y hasta niños eufóricos con banderitas. Un acto en el que el presidente chino ha mandado su mensaje al mundo: lo tiene todo controlado ante el "imprevisible Trump".

Porque Trump ha pasado de decir que "China viola a Estados Unidos", a asegurar que son amigos y que a ambos países les espera un gran futuro. Eso sí, los dos han coincidido en que no quieren que Irán tenga armas nucleares ni que el estrecho de Ormuz siga bloqueado.

Donald Trump ha viajado hasta Beijing con algo así como 'el consejo de administración del planeta'. Junto a él: los CEOS de Apple, Tesla, Meta, Mastercard. Pero también Nvidia, la empresa que fabrica los procesadores más punteros para la inteligencia artificial y que ansían las empresas chinas. Porque EEUU quiere frenar a China como competidor, pero a la vez la necesita para fabricar, ensamblar y vender sus productos.

Mientras EEUU ve este viaje como de negocios, para China es algo más. Xi Jinping ha llevado al estadounidense al lugar escogido por los grandes emperadores para hacer sacrificios para que las cosechas les fuesen favorables, al Templo del Cielo. Allí, Xi le ha hablado a Trump de la trampa de Tucídides, un símil de que una guerra entre las dos grandes potencias del mundo solo lo puede hacer todo peor. Según el presidente chino, deben ser aliados y no adversarios.

En medio de este ambiente, el Pentágono y la OTAN se han puesto de acuerdo en un tema: coinciden en que el mayor riesgo para que estalle la tercera guerra mundial está en Taiwán.

III Guerra Mundial 'made in Taiwán'

Taiwán es el único lugar del mundo donde China y Estados Unidos pueden enfrentarse directamente. Un conflicto que, de empezar, pronto dejaría de ser una guerra de dos para involucrar a todos los países de la zona y convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Primero a Japón, que está solo a 110 kilómetros de China. Además, allí hay bases de Estados Unidos, por lo que China tendría que atacarlas para protegerse. Y eso, obligaría a Japón a responder.

El mar del sur de China también está lleno de aliados de Estados Unidos que, a su vez, serían atacados. Filipinas, Corea del Sur e incluso Australia. Con ellos dentro, la guerra se regionalizaría en solo unos días.

El coste económico de la guerra

10.000 millones. Esto es lo que le costaría a la economía mundial una guerra en Taiwán. Porque, como hemos visto con la guerra entre EEUU, Israel e Irán, las rutas navales que pasan por allí quedarían bloqueadas. Como en el estrecho de Ormuz, dejaría de llegar a su destino petróleo, gas, alimentos y materiales electrónicos. No hay que olvidar que Taiwán es el mayor productor mundial de chips con el 90% de la fabricación de los más avanzados.

Una guerra allí generaría un colapso tecnológico: dejaría de producirse móviles, coches y la IA dejaría de avanzar. Toda la industria mundial se resentiría y eso se traduciría en una recesión inmediata.

Y ahí está la clave de todo. Son tan graves las consecuencias de lo que podría pasar, que eso frena a los dos gigantes. Aunque el problema es que ambos tienen motivos que les obligarían a entrar en guerra si llega el momento.

Los motivos para la guerra

China considera a Taiwán como parte de su territorio. Es más, Xi Jinping ha asegurado "que se reunificarán".

Si esto ocurre, EEUU estará contra las cuerdas. No está obligado por ley a defender a Taiwán, pero si no lo hace, les estaría diciendo a sus aliados en la zona que el apoyo de Estados Unidos no vale para nada. Ante esto, tanto Estados Unidos como China parecen dispuestos a asumir las terribles consecuencias del conflicto.

Además, hay que tener muy en cuenta que sería una guerra entre dos actores que poseen armas nucleares. Cualquier fallo de cálculo podría provocar una catástrofe.

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