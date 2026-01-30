El Departamento de Justicia de EEUU publica nuevos archivos del caso Jeffrey Epstein

Los detalles El departamento tenía de plazo hasta el pasado 19 de diciembre para publicar todos los archivos. Sin embargo, argumentó que aún tenía más de cinco millones de páginas por revisar.

El Departamento de Justicia de EEUU publicó este viernes una nueva colección de archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Esta es la última iniciativa de la administración Trump para cumplir con una ley aprobada en noviembre que exige al departamento publicar todos los registros relacionados con Epstein antes del 19 de diciembre de 2025.

El departamento declaró a finales de año que aún tenía más de cinco millones de páginas por revisar y que necesitaba reasignar a cientos de abogados para ello, lo que generó críticas de algunos miembros del Congreso, quienes afirmaron que la lentitud de la administración había violado la ley.

El presidente Donald Trump, quien fue amigo de Epstein en la década de 1990 y principios de la de 2000, antes de su primera condena, se había resistido durante meses a cualquier publicación hasta que tanto demócratas como republicanos en el Congreso aprobaron la ley a pesar de sus objeciones.

La ley permitía algunas redacciones, incluso para proteger a las víctimas y preservar las investigaciones en curso. Pero los archivos publicados hasta la fecha han sido censurados en gran medida, en algunos casos por completo, lo que ha frustrado a los legisladores.

Trump no ha sido acusado formalmente de ningún delito relacionado con Epstein y ha negado tener conocimiento de sus crímenes.

Epstein, un financiero neoyorquino, fue encontrado ahorcado en su celda en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. Si bien su muerte fue declarada suicidio, ha generado años de teorías conspirativas, algunas de las cuales el propio Trump promovió entre sus propios partidarios durante su campaña presidencial de 2024.

El escándalo de Epstein se ha convertido en un problema político persistente para Trump, quien ya enfrenta índices de aprobación cada vez más bajos en diversos temas, como su gestión de la economía y su ofensiva contra la inmigración.

