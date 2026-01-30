La crueldad sin límites del ICE impide a un hijo despedirse de su padre antes de morir

El contexto Wael Tarabishi tenía una discapacidad grave y relataba el "infierno" que estaba sufriendo después de la detención de su padre por parte del ICE. Finalmente, ha muerto sin poder despedirse de su padre, al que no le permitieron salir ni siquiera para asistir al funeral.

La crueldad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo la administración de Donald Trump no se detiene ni ante la enfermedad. Wael Tarabishi, un joven estadounidense con discapacidad grave, vivió un "infierno" tras la detención de su padre, a quien no permitieron salir ni para su funeral. Un caso similar es el de Rigo Mendoza-López, cuya esposa fue detenida por el ICE, impidiéndole despedirse de su hijo Kevin, fallecido por cáncer. Además, el ICE detuvo a Liam, un niño de 5 años, afectando su salud y bienestar, según el congresista Joaquín Castro.

Hace unos días, pedía ayuda para su padre que había sido detenido por los agentes antiinmigración, denunciando que se lo llevaron "sin motivo alguno". El estado del joven se agravó y solo quería despedirse de su padre.

"Por favor, liberadlo, no pido mucho", suplicaba en redes sociales. Finalmente, ha muerto sin poder cumplir ese deseo. A su padre no le permitieron salir ni siquiera para asistir al funeral.

Un caso similar es el de la familia Mendoza-López. El padre de la familia, Rigo, está devastado después de que su mujer fuese detenida por el ICE y su hijo Kevin, de 15 años, falleciese a causa del cáncer. Ella no pudo despedirse de su hijo por última vez.

La realidad es que a los matones del ICE les da igual la edad, como dejaron claro en el caso de Liam, el niño de 5 años detenido hace días. El congresista demócrata Joaquín Castro compartía que había visitado el centro de detención y había hablado con el padre del pequeño, que le dijo que Liam ha estado "muy deprimido y que no ha estado comiendo bien".

El estado de salud del pequeño es delicado, pero él pregunta por su mochila y su gorro, requisados por el ICE durante su detención.

