Acuchilló al niño 20 veces con tal fuerza que le atravesó el esternón: los desgarradores datos de la autopsia de la víctima del crimen de Sueca

Los detalles Una puñalada "alcanzó plenamente el corazón" de Álex y fue mortal. Sin embargo, antes ya había golpeado al niño con un bate de béisbol "hasta romperlo por la mitad".

Juan Francisco, de 48 años, se entregó en el cuartel de Sueca, Valencia, con heridas en la mano y manchas de sangre en los zapatos. El juez lo envió a prisión tras encontrar pruebas claras de su implicación en el asesinato de un menor de 13 años. Juan Francisco confesó haber apuñalado al joven unas 20 veces, con tal brutalidad que una puñalada atravesó el esternón y alcanzó el corazón. Antes, lo golpeó con un bate de béisbol, que se rompió en el acto. La Guardia Civil encontró el bate y el cuchillo en la escena del crimen. El hijo del asesino fue testigo y escuchó a su padre, quien mencionó un conflicto previo como motivo del crimen.

Juan Francisco, de 48 años, se presentó en el cuartel de Sueca, Valencia, con cortes en la mano y hasta los zapatos manchados de sangre hace casi una semana.

En el auto del juez que lo envía a prisión, se señala que había una "muestra inequívoca de la cercanía física entre el autor de los hechos y la víctima", y que existen "indicios racionales, firmes y sólidos". Tan sólidos como la confesión del asesino y la brutalidad que detalla la autopsia: Juan Francisco acuchilló unas 20 veces al menor de 13.

Lo hizo con tal fuerza que una puñalada le atravesó el esternón y alcanzó de lleno el corazón, aunque antes incluso lo golpeó con un bate de béisbol. "El autor llegó a romperlo por la mitad y desprender astillas en el lugar de los hechos", recoge la autopsia.

Precisamente, ese bate y ese cuchillo los halló la Guardia Civil en la escena del crimen, en la que hubo un testigo clave, el hijo del asesino confeso. "La víctima no murió como consecuencia del primer impacto o puñalada, sino que pidió auxilio al hijo del encausado", subraya el auto de prisión, que añade que su padre, ensangrentado, le dijo: "¿Cómo he podido hacer esto? ¿Cuánto daño me ha hecho tu madre? Ya está hecho".

Para el juez, estas palabras reflejan un conflicto previo y, sobre todo, el móvil del crimen.

