El matonismo de Trump en los archivos Epstein: un denunciante fue amenazado con "terminar como fertilizante" para su campo de golf si contaba algo

El escándalo de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein ha salpicado a figuras de alto perfil, incluyendo a Donald Trump. Documentos del Departamento de Justicia de EE.UU. recogen denuncias de presuntas víctimas que acusan a Trump de agresiones sexuales y amenazas, aunque estos testimonios no han sido verificados. Un denunciante afirmó que fue amenazado por el jefe de seguridad de Trump para mantener el silencio sobre eventos en fiestas de Epstein. Aunque la Casa Blanca sostiene que Trump rompió con Epstein por maltratos a una empleada, Trump ha negado cualquier implicación en los delitos de Epstein.

Los presuntos participantes de las atrocidades cometidas en la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein habrían hecho todo lo posible para que sus nombres no saliesen a la luz. Entre esos conocidos personajes acusados de graves delitos se encuentra Donald Trump, que habría recurrido a su habitual matonismo para mantener calladas a sus víctimas.

Uno de los últimos documentos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU recoge decenas de denuncias de presuntas víctimas de esta red que acusan al actual presidente estadounidense de presuntas agresiones sexuales y amenazas, aunque se trata de testimonios recopilados por las autoridades no verificados.

Un denunciante declaró que el entonces jefe de seguridad de Trump la amenazó diciéndole que, "si alguna vez hablaba de lo que había sucedido allí" —en alguno de los eventos o fiestas de Epstein— o a quién había visto, él "terminaría como fertilizante para los últimos nueve hoyos como los demás", en referencia al campo de golf de Donald Trump.

En este sentido, ese mismo informe recopila otras denuncias de supuestos hechos ocurridos en el campo de golf de Trump de Rancho Palos Verdes, California, entre 1995 y 1996.

Aunque todavía no se ha aclarado la veracidad de esta información, la realidad es que el matonismo es algo que no ha cambiado en Trump con el paso de los años.

No obstante, el historial de Donald Trump muestra un manual de actuación idéntico: estar siempre en el ataque, a la ofensiva; y negarlo absolutamente todo, algo que no va a cambiar en los próximos días.

De hecho, la versión de la Casa Blanca sobre este caso es que Epstein y Trump fueron amigos, pero que tuvieron una ruptura a raíz del maltrato por parte de Epstein a una mujer que trabajaba en la residencia de Mar-a-Lago de Trump.

El republicano siempre se ha desvinculado de los delitos cometidos por Epstein, que fue acusado de dirigir durante años una red de abuso sexual en la que captaba a niñas —algunas de 14 años o menos— con la excusa de darles dinero o favores a cambio de "masajes", que derivaban en abusos.

