Los archivos de Epstein recogen que Trump habría "subastado" niñas y medido la "estrechez de sus vulvas" durante fiestas en Mar-a-Lago

Magnate financiero, líder de una red de pederastia y amigo de Trump: así era Jeffrey Epstein

Los detalles La víctima afirma que Trump presuntamente la violó cuando ella tenía 13 años y que a esas fiestas acudían magnates como Elon Musk.

Los últimos archivos del caso Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU., mencionan a Donald Trump en 86 ocasiones en un documento enviado al FBI. Estas denuncias, vinculadas al caso Epstein, provienen de presuntas víctimas cuyas declaraciones no han sido contrastadas. El documento indica que en ocasiones los agentes no las consideraban creíbles o no había pruebas suficientes. Un testimonio anónimo describe fiestas en Mar-a-Lago, donde Trump supuestamente subastaba a niñas traídas por Epstein. La denunciante asegura que fue violada a los 13 años por Trump y que Ghislaine Maxwell también estaba presente.

Los últimos archivos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia de EEUU recogen que Donald Trump habría organizado fiestas en las que habría "subastado" a niñas que formaban parte de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

El presidente de Estados Unidos aparece mencionado en 86 ocasiones en un documento enviado al FBI que recopila decenas de denuncias vinculadas al caso Epstein. Se trata de declaraciones de presuntas víctimas, pero que no han sido verificadas.

El propio documento indica que en algunas ocasiones los agentes no las consideraban creíbles, no había pruebas o no habían podido volver a contactar con las denunciantes.

Uno de los testimonios de víctimas anónimas recogidos en el informe, expone que Trump organizaba fiestas en Mar-a-Lago llamadas "chicas del calendario". Según reza la denuncia, "Jeffrey Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba. Medía la vulva y la vagina de las niñas introduciendo un dedo y evaluaba su estrechez".

La presunta víctima afirma que los invitados "eran hombres mayores", entre ellos Elon Musk, Donald Trump y los conocidos abogados Alan Dershowitz y Bob Shapiro —que defendió a O. J. Simpson—. También habrían estado presentes los hijos del republicano, Ivanka Trump y Eric Trump.

Según la denunciante, las víctimas fueron llevadas a habitaciones donde "nos obligaron a practicar sexo oral a Donald J. Trump". "Nos obligaron a permitir que nos penetraran. Tenía 13 años cuando Donald J. Trump me violó", sentencia la denuncia, que añade que Ghislaine Maxwell, condenada por prostitución infantil y tráfico de personas,​ también estaba presente.

Donald Trump siempre ha negado haber participado en cualquier actividad ilegal con Jeffrey Epstein aunque ha reconocido que fueron amigos en 2004.

En 2008, Epstein fue condenado por prostitución de menores. En 2019 fue arrestado de nuevo, acusado por presunto tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual. Supuestamente, dirigía una red de reclutamiento, explotación y abuso sexual de menores. Sin embargo, se suicidó ese mismo año en su celda y nunca pudo ser juzgado.

