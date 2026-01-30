La Fiscalía de EEUU dice que no protege a Trump de los archivos de Epstein pero advierte que "algunos contienen acusaciones falsas" contra él

El contexto El Departamento de Justicia ha retrasado semanas la publicación de los documentos de Epstein y los demócratas denunciaban el borrado de archivos en los que sale Trump.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha publicado miles de nuevos archivos del caso Epstein, después de un retraso en el cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. Los demócratas han acusado al gobierno de Trump de retrasar la publicación para eliminar pruebas que lo relacionen con los delitos de Epstein. El Departamento de Justicia argumenta que está protegiendo información confidencial y a las víctimas. Todd Blanche, fiscal general adjunto, afirmó que la Casa Blanca no ha supervisado la publicación. Algunos documentos contienen acusaciones falsas contra Trump, según un comunicado del departamento. Se han publicado más de tres millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes. El departamento retiene algunos documentos por privilegio legal. Blanche aseguró que se proporcionará un informe al Congreso.

El Departamento de Justicia de EEUU ha publicado este viernes miles de nuevos archivos del caso Epstein. Lo ha hecho después de semanas de retraso, ya que, según la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein aprobada por el Congreso, el plazo límite para sacar a la luz los documentos era el 19 de diciembre de 2025.

Los demócratas han denunciado en repetidas ocasiones que el gobierno de Donald Trump estaba retrasando la publicación para eliminar cualquier prueba que le relacionase con los delitos de Jeffrey Epstein, condenado por prostitución de menores y acusado de haber gestionado una red de tráfico sexual en EEUU.

Por su parte, el departamento defendía que estaba trabajando para tapar cualquier dato confidencial o información que pudiese perjudicar a las víctimas e investigaciones en curso de los millones de archivos pendientes.

Tras la última publicación, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha asegurado que la Casa Blanca no ha supervisado nada de lo que se está publicando y que el Departamento de Justicia no está protegiendo al presidente.

"Mi equipo mantiene comunicación con la Casa Blanca. Para ser claros, no tuvieron nada que ver con esta revisión. No la supervisaron", ha afirmado en una rueda de prensa.

No obstante, el Departamento de Justicia ha esgrimido en un comunicado que "algunos documentos contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020".

"Las acusaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran la más mínima credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", reza el texto, recogido por 'Reuters'.

Según ha explicado Blanche, el nuevo lote de archivos incluye más de tres millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes. Igualmente, ha señalado el departamento todavía retiene algunos documentos, "basándose en el privilegio legal, incluyendo el producto del trabajo y el privilegio abogado-cliente".

El fiscal general adjunto ha adelantado que el Departamento de Justicia proporcionará al Congreso un informe que incluye un resumen de todas las redacciones y documentos retenidos, como lo exige la ley.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.