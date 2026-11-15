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Su acérrimo enemigo

Trump califica de "desastre" la decisión del gobernador de California de conmutar todas las penas de muerte por cadenas perpetuas

Los detalles La reacción del inquilino de la Casa Blanca no ha tardado en llegar. En su red social, ha acusado a Gavin Newsom de proteger a "los peores asesinos en serie" y ha tachado al demócrata de "incompetente".

Gavin Newsom a la izquierda y Donald Trump a la derecha
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El gobernador de California, Gavin Newsom, cree que ha hecho lo correcto al cambiar la pena de muerte de 548 presos por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. "Hoy tenemos personas en el corredor de la muerte que son inocentes", ha expresado. En una carta, Newsom ha explicado los motivos de su decisión y por qué considera que la pena capital debe quedar atrás

Tras ello, la respuesta de Donald Trump no ha tardado en llegar. En su red social, el presidente de Estados Unidos ha acusado al gobernador de California de proteger a "los peores asesinos en serie a sangre fría" y ha tachado al demócrata de "incompetente e insensible" por "burlar" la ley.

Pero va incluso más allá. Además de calificar la decisión de "desastre", se ha permitido hasta bromear con los condenados: "¡Algunas de las personas que Gavin Newsom liberó de la pena de muerte, tras muchos años pasando por el sistema de 'justicia' de California, hacen que Hannibal Lecter, de 'El silencio de los corderos', parezca un buen tipo!".

Entre los beneficiados por esta medida está el asesino que violó y abusó de un niño de ocho años. Ahora, su madre exige justicia y seguirá luchando por la memoria de su hijo.

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