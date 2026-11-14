De una mítica escena de Matrix junto a Trump al 'Mambo Number Five': la IA se vuelve contra Huang con multitud de memes tras sus líos de faldas

Los detalles El escándalo de la compañía ha llenado las redes sociales de humor con canciones, versiones de juegos de mesa e incluso una escena de terror sacada de 'El Resplandor'.

La inteligencia artificial se ha vuelto en contra de Jesper Huang, ex CEO de Nvidia, tras sus escándalos amorosos, incluyendo una presunta espía china. Las redes se han llenado de memes y vídeos humorísticos. Una escena de Matrix ha sido parodiada, sustituyendo a Morfeo por Donald Trump y a Neo por Huang, con Xi Jinping como 'la mujer del vestido rojo'. También se ha versionado el inicio de 'Austin Powers en Miembro de Oro', con Huang en situaciones cómicas. La IA ha fantaseado con su historia amorosa, llevándola incluso al cine de terror, como en la escena de 'El Resplandor'.

La inteligencia artificial se ha vuelto en contra de Jesper Huang. Se ha convertido en una herramienta para burlarse del ya ex CEO de Nvidia tras sus líos de faldas. Tras esa caída en desagracia por sus escarceos amorosos con, incluso, una presunta espía china en la ecuación. Ante esto, el humor ha hecho acto de presencia llenando las redes de memes, vídeos y todo tipo de ingenio.

Por ejemplo, con una mítica escena de Matrix. Una en la que Morfeo ha sido sustituido por Donald Trump con Huang haciendo de Neo. Entonces, 'la mujer del vestido rojo' que resulta ser Xi Jinping.

No es la única secuencia que se ha versionado. El comienzo de 'Austin Powers en Miembro de Oro' también está en las redes sociales con Huang junto a 'Fook Yu' y 'Fook Me', ofreciéndose para realizar un "masaje ultrasecreto".

Porque los deslices que se conocen de Huang no dejan de dar juego, con partidas de estrategia y canciones como 'Mambo Number Five' para relatar su historial amoroso.

Todo, con una IA que fantasea con cómo pudo empezar su historia con la supuesta espía china y que incluso ha trasladado todo al cine de terror con esa escena de 'El Resplandor', en la que Jack Nicholson abre a hachazos una puerta con ese 'Here is Johnny!'

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