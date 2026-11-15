Los otros casos Nvidia: de la sentencia de 550 millones a Sinovel al espionaje de McLaren a Ferrari

El contexto La tecnológica está viviendo una especie de telenovela en directo después de que se descubriese que su ya ex CEO mantuvo una relación extramatrimonial con quien podría ser una espía china.

Nvidia se encuentra en el centro de atención debido a un escándalo relacionado con su ex CEO, Jensen Huang, y Alice Huang, quien podría ser una espía china. Este incidente recuerda a conflictos anteriores, como el de 2018, cuando Estados Unidos condenó a la firma china Sinovel por robar información sobre turbinas eólicas de AMSC, lo que provocó pérdidas de más de 550 millones de dólares y la pérdida de 700 empleos. En el deporte, un caso similar ocurrió en 2007 en la F1, involucrando a McLaren y Ferrari, donde McLaren fue multado con 100 millones de dólares por poseer información técnica secreta de Ferrari.

Nvidia está en el punto de mira. Lo está por lo sucedido con Jensen Huang, su ya ex CEO, y Alice Huang. Lo que ha pasado con el cofundador de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo y una mujer con la que mantuvo una relación extramatrimonial y que, según parece, podría ser una espía china. El asunto, que parece sacado de una telenovela, ha hecho recordar esas otras guerras silenciosas que ya se han visto con anterioridad.

Por ejemplo, en 2018. En un año en el que EEUU condenó a la firma Sinovel, también China, por robar información sobre turbinas eólicas de su rival americana AMSC.

El golpe fue tal que los dejó casi en la ruina, con pérdidas de más de 550 millones de dólares y 700 empleos destruidos.

El deporte tampoco se ha librado, porque en 2007 la F1 vivió un caso similar que tuvo como involucrados a McLaren y a Ferrari. Al equipo de Woking les cayó una buena multa de 100 millones de dólares después de que en casa de su jefe apareciera un dossier secreto de casi 800 páginas con información técnica del monoplaza italiano.

En la investigación se descubrieron decenas de conversaciones telefónicas y cientos de mensajes del jefe de diseño con un empleado de Ferrari.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido