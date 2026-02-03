Homofobia y racismo centralizan el aquelarre de los Patriots que sueña con hacer "Europa grande otra vez" y que el Parlamento Europeo no ha podido evitar

¿Por qué es importante? Se constituyeron en 2024 y desde entonces proclaman que es el año de la "reconquista". Sus cumbres están cargadas de odio, racismo, xenofobia, homofobia o transfobia.

El Parlamento Europeo ha sido escenario de la cumbre de Patriots, un grupo de extrema derecha liderado por Santiago Abascal de Vox. Durante el evento, se escucharon discursos antimigratorios, racistas, homófobos y tránsfobos. Abascal defendió la idea del "reemplazo generacional" y afirmó que Europa enfrenta una "invasión migratoria". La cumbre, que reunió a figuras como Geert Wilders y Viktor Orbán, ha adoptado lemas como "Haremos que Europa vuelva a ser grande", inspirados en Donald Trump. También se mencionó la participación de figuras polémicas que promueven teorías como el "gran reemplazo".

El Parlamento Europeo ha acogido el martes y el miércoles la cumbre de Patriots, el grupo de extrema derecha que preside del líder de Vox, Santiago Abascal. En este aquelarre ultra ha habido de todo, desde supremacistas blancos hasta una diputada ugandesa que apoya la pena de muerte para los homosexuales. Por su puesto, tampoco han faltado los discursos antimigratorios y racistas.

"Esto ya ha adquirido las dimensiones de una auténtica invasión migratoria...", ha aseverado Abascal con ese ligero hedor a xenofobia, con el que también ha defendido la idea del "remplazo generacional": "Han dicho que quieren que vengan los migrantes, a los que quieren dar la regularización y después la nacionalización para barrer a los fascistas".

Se constituyeron en 2024 y desde entonces, los integrantes de Patriots: Geert Wilders (Holanda), Martin Helme (Estonia) Viktor Orbán (Hungría), Tom Van Grieken (Bélgica), Matteo Salvini (Italia) o Marie Le Pen (Francia), no han parado de repetir la misma soflama: "Es el año de la reconquista", sin que esta, si es que tiene que llegar, lo haya hecho. Además, tirando de 'ingenio', han adaptado la idea de su amado ídolo, Donald Trump: "Haremos que Europa vuelva a ser grande".

Por otra parte, durante la cumbre que ha durado dos días, también se han escuchado discursos homófobos y tránsfobos. "Esa ideología liberticida, la ideología de género", ha señalado Abascal, en otra de sus 'grandes' intervenciones.

Del mismo modo, a pesar de que no se las ha podido ver, la organización ha asegurado que sí que han sido invitadas polémicas figuras, como Eva Vlaardingerbroek, una influencer neerlandesa que defiende de manera acérrima la teoría del "gran reemplazo" y que asegura que la población cristiana europea está siendo reemplazada por migrantes; o Lucy Akello, diputada ugandesa que sostiene la pena de muerte para los homosexuales.

Con todo, el líder de estos ultras ha querido recordar a Charlie Kirk, utilizando una de sus frases: "No nos matan por ser fascistas, sino que nos llaman fascistas para poder matarnos".

