Petro echa balones fuera y entrega una lista a Trump con narcos que viven fuera de Colombia en una reunión que Trump dice que fue "muy bien"

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, destacando que se llevaron "muy bien" y trabajaron en temas como el narcotráfico y sanciones. Aunque Trump no especificó las sanciones, en el pasado Washington había señalado a Petro y su familia por tráfico de drogas. Durante el encuentro, Petro expresó optimismo y propuso colaboración militar entre Bogotá y Caracas para combatir el narcotráfico. Además, entregó a Trump una lista de narcotraficantes internacionales. La reunión, sin acceso a la prensa, fue menos formal que otras con líderes latinoamericanos, pero Trump expresó su aprecio por Colombia en una tarjeta dedicada a Petro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho este martes que durante su encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se llevaron "muy bien" y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones. Aunque el republicano no ha especificado a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.

En el encuentro entre ambos mandatarios de este martes, Trump ha afirmado que acercaron posturas en el combate contra el tráfico de drogas. "Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso", ha explicado el presidente estadounidense. "También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica", ha añadido.

El propio Petro ha declarado en una rueda de prensa posterior a la reunión que salió de su reunión con Trump en la Casa Blanca con una "impresión positiva" y un "aire optimista" tras un "momento de grave tensión". En una entrevista con 'Caracol Radio' previa a esta comparecencia, Petro dijo que no habló con el mandatario estadounidense sobre su salida de la mencionada lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y aseguró que lo importante era sacar de dicho listado a Venezuela y Colombia en su conjunto.

Petro también dijo que propuso a Trump que Bogotá y Caracas trabajen conjuntamente en el terreno militar para combatir el narcotráfico y que le pidió ayuda para capturar a importantes líderes de los carteles. La cita se produjo tras un año de fuertes tensiones y acusaciones cruzadas entre ambos mandatarios y ha estado especialmente enfocada en el tema del tráfico de drogas. Washington ha venido sosteniendo que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras que éste defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

Petro ha revelado, además, que le entregó a Trump una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de territorio colombiano. "La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (...) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos", ha afirmado Petro.

Una tarjeta y una dedicatoria

En la dedicatoria de una tarjeta que le obsequió durante la reunión de más de dos horas que tuvieron en Washington, Trump dijo a su homólogo colombiano que fue un "gran honor" conocerlo y que ama Colombia. "Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia", dice la tarjeta con el membrete de la Casa Blanca que acompaña una fotografía de ambos sonrientes y que fue publicada en X por el presidente Petro.

Petro publicó además otra foto del libro 'Trump, the art of the deal' que el presidente estadounidense le firmó con el mensaje: "Eres genial". "¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés", señaló Petro en el mensaje que acompaña la segunda foto. La reunión, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios latinoamericanos, como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

El mandatario colombiano llegó a bordo de un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera colombiana, aunque no fue recibido en la puerta del Ala Oeste por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con la cadena 'Fox News' que Trump entró "con muy buena disposición" a la reunión.

