¿Quiénes son los matones del ICE?: Trump dice que son de mayoría latina, pero van sin placa y con la cara tapada

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) son difíciles de identificar, ya que no llevan placa ni nombre visible y visten de manera que ocultan su identidad. Según el presidente Trump, la mayoría podrían ser de origen latino, aunque este dato es difícil de verificar. Organizaciones como 'ProPublica' han revelado algunos nombres, como Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez, implicados en un caso de asesinato, lo que sugiere una presencia latina en el ICE. Activistas han contrastado esta información en plataformas como LinkedIn, confirmando parcialmente las afirmaciones de Trump. Los agentes se incorporan al ICE a través de vacantes publicadas por el Departamento de Seguridad, con salarios que varían entre 49.000 y 180.000 dólares.

En este sentido, los nombres de estos patrulleros fueron revelados por la organización 'ProPublica', que trabaja en intentar esclarecer lo que la opacidad de la Administración Trump intenta ocultar. El líder republicano ha apuntado que alrededor de 15.000 agentes serían, al menos, de origen latino, pero lo único que se ha podido probar es una lista hecha a raíz de la filtración de un trabajador del Departamento de Seguridad donde aparecen nombres como: Antonia Acevedo, Alberto Martínez, Ricardo Alderete...

En este sentido, un activista de promigración los ha recogido todos y los ha ido contrastando uno por uno en aplicaciones como LinkedIn, donde los propios patrulleros no dudan en mostrar que son agentes del ICE. Asimismo, sus averiguaciones han constatado que Trump no está tan desencaminado.

Con todo, o que sí que es una certeza es que estos oficiales se suman a las filas del servicio de migración a través de las vacantes que el propio ICE publica en el portal del Departamento de Seguridad. Los salarios van desde los 49.000 dólares hasta los 180.000 y uno de los requisitos es ser ciudadano estadounidense y tener todos los antecedentes limpios.

