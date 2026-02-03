Ahora

Tensiones entre Washington y Teherán

EEUU derriba un dron iraní en el mar Arábigo que se aproximó a su portaaviones de forma "agresiva"

Los detalles El incidente se produce apenas unas horas después de que un petrolero estadounidense fuese acechado por pequeños barcos armados en el estrecho de Ormuz.

Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln'Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln'Europa Press
La Marina de Estados Unidos ha derribado un dron iraní que se aproximó a un portaaviones estadounidense de forma "agresiva" en aguas del mar Arábigo en medio de las tensiones entre Washington y Teherán ante una posible intervención militar estadounidense en Irán.

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha informado en un comunicado recogido por Bloomberg que un avión de combate F-35 ha derribado el aparato después de que se acercara de forma agresiva al portaaviones 'USS Abraham Lincoln', con "intenciones poco claras".

El incidente, que no ha dejado militares heridos ni daños materiales, se produce apenas unas horas después de que un petrolero estadounidense fuese acechado por pequeños barcos armados en el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Irán.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este martes que ha dado instrucciones para iniciar negociaciones con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, siempre y cuando tengan lugar en "un contexto propicio" y "libre de amenazas y expectativas irrazonables".

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias en el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

