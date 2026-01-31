Feijóo ataca a Sánchez por la "presión que nunca llegó del Gobierno" tras la ley de amnistía en Venezuela

¿Qué ha dicho? El líder de los 'populares' ha lamentado la "posición" del Ejecutivo de España y afirma que la dirigente venezolana "no actúa por convicción sino por orden de EEUU".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha celebrado el anuncio de una ley de amnistía en Venezuela para los presos políticos a pesar de que, afirma, Delcy Rodríguez "no actúa por convicción sino por orden de EEUU". En sus palabras, el líder de los 'populares' ha lamentado además la "posición de Pedro Sánchez" sobre este asunto y la falta de "presión" del Gobierno.

Así se ha expresado en su cuenta de X: "Delcy Rodríguez no actúa por convicción. Lo hace por orden de EEUU. Venezuela es un país mejor sin Maduro y será un país aún mejor con Edmundo González y con María Corina Machado".

"El PP introdujo a María Corina Machado en la reunión de los primeros ministros y presidentes del PP en Europa, haciendo de nexo con la causa venezolana. Nosotros no les fallaremos", ha expuesto un Feijóo que apunta al Gobierno de Pedro Sánchez.

Que apunta a la "posición" del Ejecutivo de España: "Celebramos que la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer mucho tiempo con la presión, que nunca llegó, del Gobierno".

"Lamento la posición que han tenido sobre este asunto Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Ojalá algún día conozcamos sus verdaderas intenciones", ha compartido Feijóo.

Todo, tras el anuncio de Delcy Rodríguez de una ley de amnistía para los presos políticos que siguen en las cárceles de Venezuela, en medio de las liberaciones que se han producido después de la captura de Nicolás Maduro y que las ONG cifran ya en más de 300 personas.

Ha sido en un acto en la sede del Tribunal Supremo de Justicia donde Rodríguez ha realizado dicho anuncio, con el objetivo de "favorecer la convivencia y la paz social en Venezuela".

En su intervención, hizo además un llamamiento a dejar atrás la confrontación y rechazó toda forma de violencia o represalia. La decisión, subraya, está tomada en coordinación con Nicolas Maduro.

La medida podría beneficiar a cientos de detenidos que aún permanecen recluidos por motivos políticos. Rodríguez, en ese sentido, ha pedido evitar "la venganza, la revancha y el odio" destacando que es una "oportunidad de vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela".

En este nuevo proyecto de ley de amnistía quedarían fuera las personas que se encuentren encarcelados por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.

