EEUU relaja el bloqueo petrolero a Cuba y permitirá la venta de crudo venezolano al sector privado en el país

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido relajar el bloqueo petrolero impuesto a Cuba, eximiendo de sanciones a las empresas que obtengan licencias para vender crudo venezolano a la isla, siempre que lo hagan a través del sector privado y con ciertas restricciones. El Departamento del Tesoro permitirá transacciones que apoyen al pueblo cubano, excluyendo al Gobierno de la isla. Las empresas deberán cumplir con restricciones, como depositar ingresos en una cuenta controlada por Washington. Esta medida sigue al derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela y busca facilitar la operación de petroleras estadounidenses en el país suramericano.

El Gobierno de Estados Unidos relajó este miércoles el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y eximirá de sanciones a las empresas que soliciten licencias para vender crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció que emitirá licencias para que las empresas que quieran hacer transacciones de venta con crudo venezolano y sus derivados hacia Cuba puedan hacerlo sin ser sancionadas por Washington.

En su página web, la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que con esta decisión, EEUU permite transacciones que "apoyen al pueblo cubano", incluyendo exportaciones para uso comercial y humanitario en la isla, pero que no involucren al Gobierno cubano.

Para ser aprobadas por EEUU, las transacciones deberán adherirse a algunas de las restricciones impuestas a la venta y el comercio de crudo venezolano, como depositar los ingresos por ventas en una cuenta controlada por Washington. Sin embargo, se permitirá que compañías que no sean estadounidenses puedan solicitar estas excepciones.

Cambios tras la caída de Maduro

Tras la intervención militar de EEUU en Venezuela, que terminó con el derrocamiento de Nicolás Maduro y su posterior traslado a una cárcel en Nueva York, Washington relajó las sanciones a Caracas y ha estado presionando a las petroleras estadounidenses para que vuelvan a operar en el país suramericano.

Como parte de esta nueva apertura, dos firmas globales de comercio de materias primas, Vitrol y Trafigura, obtuvieron licencias para revender crudo venezolano en enero y ya han comenzado a exportar hacia EEUU y Europa, de acuerdo con medios especializados.

Cuba se encuentra en la situación más delicada en los últimos 67 años, ya que, además del embargo que Washington mantiene sobre la isla, el Gobierno de Donald Trump impuso sanciones adicionales a los países que suministren petróleo a la isla (aunque la sentencia del Supremo estadounidense del pasado viernes los ha dejado en el aire).

Tras la intervención militar de EEUU a Venezuela, Trump bloqueó los envíos de crudo y gasolina a la isla desde Caracas, dejando a Cuba sin este aliado esencial. Para afrontar la situación, el Gobierno de Cuba ha implementado un plan de emergencia que dejó la sanidad y el transporte en servicios mínimos, racionó severamente el combustible y aplicó restricciones en múltiples sectores, incluido el educativo.

