Trump insiste y avisa a Irán: prefiere usar la diplomacia para alcanzar una "buena solución sin recurrir a la vía militar"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha enfatizado que el presidente Donald Trump prefiere la diplomacia para resolver las tensiones con Irán, aunque no descarta el uso de la fuerza para evitar que Teherán adquiera armas nucleares. Durante las conversaciones en Ginebra, Vance subrayó que la diplomacia es la "vía preferida" de Washington, pero dejó claro que el objetivo es impedir que Irán tenga armamento nuclear. Irán, por su parte, se muestra dispuesto a llegar a un acuerdo nuclear con Estados Unidos, asegurando que no desarrollará armas nucleares, pero defiende su derecho a usar tecnología nuclear con fines pacíficos.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha subrayado este miércoles que el presidente Donald Trump tiene claro cómo quiere actuar con respecto a Irán. Prefiere emplear la diplomacia para alcanzar una "buena solución sin recurrir a la vía militar". Aunque, acto seguido, no ha dudado en aclarar que la Administración Trump tiene otras herramientas a su disposición para conseguir un acuerdo.

Vance, que se encontraba este miércoles en Ginebra con motivo de la nueva jornada de conversaciones con Irán, ha insistido en que la diplomacia es la "vía preferida" de Washington, si bien ha recalcado que el objetivo final es evitar que Teherán cuente con armas nucleares. Y es por eso por lo que EEUU no descarta usar la fuerza para conseguir lo deseado.

"Irán no puede tener un arma nuclear. Es algo muy sencillo. Creo que el líder supremo y todos en su sistema deberían entenderlo", ha explicado en declaraciones a la cadena 'Fox News'. "Hemos sido absolutamente claros. Y esperamos poder llegar a una buena resolución sin recurrir a la vía militar", ha añadido.

Según Vance, no se puede permitir que "el régimen más loco y peor del mundo" tenga armas nucleares. Es una clara línea roja para Washington y el objetivo que se ha fijado Trump.

"Va a intentar lograrlo por la vía diplomática. Pero, como todos sabemos, el presidente tiene una serie de herramientas a su disposición para asegurarse de que esto", ha dicho, lanzando una nueva amenaza posible ataque contra la República Islámica en caso de que el diálogo indirecto, con la mediación de Omán, no fuese fructífero.

La delegación de Irán ya ha iniciado este miércoles su desplazamiento a la ciudad suiza de Ginebra para la nueva ronda de contactos. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha reiterado en declaraciones previas al contacto que "es posible alcanzar un acuerdo, si la diplomacia es una prioridad".

La República Islámica ha dicho estar lista para "hacer todo lo necesario" para llegar a un acuerdo nuclear con Estados Unidos "lo antes posible", y mientras insiste en que no desarrollará "bajo ninguna circunstancia un arma nuclear", reitera que "tampoco renunciará jamás al derecho de aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear con fines pacíficos".

