La Policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de EEUU

La Tropa Guardafrontera cubana ha matado este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos (EEUU) que, según ha informado el Ministerio del Interior, no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial.

El comunicado oficial, replicado en varios medios estatales y recogido por EFE, indica asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas. Las autoridades cubanas han indicado además que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

Por su parte, el perfil oficial de la Presidencia de Cuba ha afirmado en redes sociales que el país "ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional", que es "un pilar fundamental para el Estado" en pos de "la protección de su soberanía y la estabilidad en la región".

El incidente se ha producido en la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH". Entonces, según el relato del Minint, la embarcación se aproximó "al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara" (centro de Cuba) donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras "para su identificación".

A continuación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", que a su vez respondieron también con disparos. En este intercambio murieron cuatro integrantes de la lancha rápida y un total de siete personas resultaron heridas (seis personas que viajaban en la embarcación civil y un miembro de la Tropa Guardafronteras). El Minint no ha aportado por el momento datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida.

Un incidente que se produce en medio de una fuerte tensión entre EEUU y Cuba, después de que Washington impusiese un asedio petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo. No obstante, en los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, dos de ellos del año 2022. En uno de ellos, una lancha rápida proveniente de EEUU disparó contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocaron heridas a un oficial cubano.

El otro suceso, se produjo en Bahía Honda (oeste) cuando una lancha procedente de EE.UU. chocó con una patrullera del Minint y el resultado fue el hundimiento de la primera y la muerte de varios de sus tripulantes. Las autoridades de la isla reportan con frecuencia el hallazgo de lanchas rápidas abandonadas o capturadas en la costa norte (Ciego de Ávila, Villa Clara, La Habana) usadas habitualmente para recoger a potenciales migrantes, señalando estas acciones como "violaciones territoriales y tráfico humano".

