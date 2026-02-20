La falta de combustible lleva a Cuba al límite: la basura se acumula en las calles y la movilidad se convierte en un lujo

¿Por qué es importante? El bloqueo de Trump ha dejado a los cubanos sin nada y las gasolineras, con los surtidores vacíos, llevan semanas sin funcionar dejando un panorama desolador del que ha sido testigo un equipo de laSexta.

La situación en Cuba es crítica debido al bloqueo impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dejado al país sin recursos esenciales. La falta de petróleo ha vaciado las gasolineras y encarecido la poca gasolina disponible, afectando gravemente la movilidad, especialmente en los barrios alejados. Los estudiantes enfrentan dificultades para asistir a clases, recurriendo a la energía solar para continuar con su educación. La crisis energética empeora, impidiendo el funcionamiento de servicios básicos como el transporte, la recolección de basura y los servicios médicos. La acumulación de basura transforma la isla en un vertedero.

La situación en Cuba es límite. El bloqueo del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, les ha dejado sin nada. Muchos han tenido que cambiar por completo sus rutinas y, lo peor, la basura se acumula porque los servicios públicos funcionan a duras penas.

Gasolineras vacías con surtidores que llevan semanas sin funcionar. Un equipo de laSexta ha sido testigo del panorama desolador que deja la falta de petróleo en Cuba. "Está bien difícil porque cada día la gasolina no aparece y, cuando aparece, aparece bien cara, 3.000, 2.000, por ahí", ha contado un hombre.

En los barrios más alejados, la movilidad se convierte en un lujo. "Yo vivo lejos, vivo en un municipio, me traslado en las moticos eléctricas de 200 pesos", ha explicado una mujer. En otros, además, los estudiantes tienen que ingeniárselas para no abandonar las clases. "Muchas veces me toca quedarme aquí en casa de amistades para poder venir al pre (colegio)", ha señalado una joven. "Los niños realizan su proceso docente educativo con la energía solar", ha agregado la mujer.

Lo peor es que no parece que vaya a mejorar. La situación electroenergética en la isla se agrava a medida que Cuba se ve impedida de importar petróleo. La falta de combustible impide cumplir con los servicios básicos, por ejemplo, el abastecimiento de combustible para los coches, el transporte, el recogido de basura y también los servicios médicos.

Sin gasolina no funciona nada, tampoco los camiones encargados de recoger la basura que cada día se acumula en las calles de una isla que ya se esta transformando en un vertedero.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.