EEUU persiste en sus ataques Europa: cancela el despliegue de tropas en Polonia y carga contra España por no ceder sus bases

Las causas En las últimas semanas, Trump ha anunciado la retirada de tropas de Alemania y ha amenazado con lo mismo en Italia y España como protesta por no haberle ayudado en su guerra contra Irán.

La Administración Trump ha intensificado sus críticas hacia Europa, especialmente contra sus aliados de la OTAN, cancelando el despliegue de tropas en Polonia como parte de su estrategia de reducir presencia en el continente. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado a España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón en la campaña contra Irán, cuestionando el propósito de la OTAN. El Pentágono ha confirmado que busca que Europa asuma más responsabilidad en su defensa, reduciendo así el papel militar de Estados Unidos. Esta reconfiguración incluye la retirada de tropas de Alemania, dejando unos 80.000 soldados en Europa.

La Administración Trump ha vuelto a cargar este jueves contra Europa y, más concretamente, contra sus aliados de la OTAN. En su estrategia de perder presencia en Europa, EEUU ha cancelado el despliegue de tropas en Polonia. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha apuntado directamente a España y ha criticado al Gobierno por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para su guerra contra Irán.

"Cuando los socios de la OTAN nos niegan el uso de esas bases, cuando la principal razón por la que la OTAN es buena para Estados Unidos nos la niega ahora España, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la alianza? Empiezan a convertirse en aliados cuando les conviene", ha comentado Rubio en una entrevista en 'Fox News'.

El secretario de Estado ha asegurado que "hay países de la OTAN que nos han ayudado mucho" mientras que "otros, como España, han sido atroces". "Simplemente horribles", ha insistido Rubio.

Cancela el despliegue en Polonia

Como parte de su política de distanciamiento de la Alianza, el Pentágono también ha cancelado este jueves el despliegue de una brigada blindada con 4.000 soldados que se dirigía a Polonia y con el que se esperaba compensar la retirada de tropas de Alemania.

Preguntado por 'EFE', el Pentágono ha declinado aportar más detalles, mientras funcionarios estadounidenses han indicado a los medios que la cancelación del despliegue de la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería forma parte de una reconfiguración más amplia de la presencia militar en Europa y que es probable que se tomen medidas adicionales.

A principios de mayo, Trump aseguró que retiraba a más de 5.000 soldados de Alemania en un plazo de entre seis a 12 meses, como respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en las que cuestionaba la estrategia de Washington en la guerra de Irán y llegó a afirmar que Teherán estaba "humillando" a Estados Unidos. Posteriormente, planteó hacer lo mismo con España e Italia por sus críticas a la guerra contra Irán.

Europa debe asumir su defensa

El Pentágono también ha confirmado en varias ocasiones que su objetivo a largo plazo es que los aliados europeos asuman la mayor parte de la carga de la defensa convencional y poder reducir el papel militar de Estados Unidos en el continente.

La salida del contingente de Alemania dejaría las tropas estadounidenses en Europa en unos 80.000 soldados, según los cálculos del Departamento de Guerra, cifra similar al despliegue previo a la contienda de Ucrania que comenzó en febrero de 2022, aunque en el caso de Alemania quedarían por debajo tras la reducción de tropas.

En Europa, la mayor concentración de efectivos de Estados Unidos se encuentra en Alemania, con unos 36.400 militares, seguida por Reino Unido con 10.156. En conjunto, las bases y emplazamientos estadounidenses en Europa se reparten entre 31 bases permanentes y 19 ubicaciones adicionales con acceso del Departamento de Guerra.

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