Trump abre la puerta a enviar a Polonia las tropas retiradas de Alemania: "Es posible, podría hacerlo"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha asegurado que a Varsovia "le gustaría" el reposicionamiento de tropas, lo que supondría un refuerzo de militares en el flanco oriental de la OTAN.

Donald Trump ha considerado trasladar a Polonia los soldados que planea retirar de Alemania, destacando que esta opción está siendo evaluada. La semana pasada, el presidente anunció la retirada de 5.000 soldados de Alemania, que alberga uno de los mayores contingentes de tropas estadounidenses fuera de su territorio. Aunque inicialmente mencionó que la reducción sería mayor, la retirada no se efectuaría hasta 2027, lo que le da tiempo para decidir el nuevo destino. Trump ha señalado que tiene una buena relación con el presidente polaco, Karol Nawrocki, y que trasladar tropas a Polonia reforzaría el flanco oriental de la OTAN.

Donald Trump ha situado a Polonia como el posible destino de los soldados que retirará de Alemania. El presidente estadounidense ha aseverado este viernes que recolocarlos en Varsovia es una posibilidad que está barajando.

La pasada semana el republicano anunció la retirada de 5.000 soldados de Alemania, que alberga uno de los mayores contingentes de tropas estadounidenses fuera de su territorio, aunque Trump posteriormente dijo que la reducción de tropas sería todavía "mucho mayor".

No obstante, la retirada no se ejecutaría hasta 2027, por lo que Trump todavía tiene tiempo para decidir a dónde recolocar sus tropas y, ante las preguntas de los periodistas de si podría moverlos a Polonia, ha reconocido que ese movimiento "es posible".

"Tengo buena relación con su presidente (Karol Nawrocki). Le apoyé en su elección y ganó. Es un gran luchador; un tipo genial; me gusta mucho. Así que es posible. Podría hacerlo", ha explicado.

Este reagrupamiento permitiría reforzar el flanco oriental de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN) ya que el país polaco es fronterizo con Ucrania, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado.

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