Desde el tirador apuntando con su rifle hasta el momento en el que fue abatido: así captaron las cámaras el tiroteo de Austin

Los detalles La Policía ha hecho públicas las imágenes de la persecución al hombre que abrió fuego contra los clientes de un bar en Texas y dejó dos muertos y 14 heridos.

El tiroteo en Austin dejó dos muertos y 14 heridos. Las primeras imágenes muestran al autor disparando a quemarropa en un parking. La policía respondió rápidamente, persiguiendo al sospechoso y alertando a los transeúntes. Finalmente, los agentes abatieron al tirador, quien había disparado desde una camioneta frente al bar Buford's. Lisa Davis, jefa de Policía, describió cómo el atacante disparó a los clientes del bar. El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los paramédicos. El FBI investiga posibles vínculos del tirador con el terrorismo, aunque aún no se ha confirmado una motivación clara.

Las primeras imágenes sitúan al autor del tiroteo de Austin en un parking. Grabado por una cámara de un vehículo, dispara a quemarropa contra un civil. Minutos después, un agente persigue al tirador, pregunta a los testigos y continúa hacia la calle donde dicen que lo han visto.

Mientras, otros agentes salen del vehículo patrulla y corren alarmados por los gritos, alertando a quienes están huyendo para que se pongan a cubierto. "¡Abajo todo el mundo!", grita uno de los policías.

Justo después, se encuentran con el sospechoso y empiezan a abrir fuego. Ya abatido, un agente se aproxima al tirador y avisa de su posición a sus compañeros. "Estoy con el sospechoso. Moveos aquí ahora. Estoy en la sexta oeste", indica el agente.

Por su parte, el tirador ya está abatido en el suelo, tras dejar dos personas muertas y 14 heridos.

El tiroteo se produjo el pasado domingo sobre las 1:58 hora local, cuando los agentes respondieron a los informes de un tiroteo en el bar Buford's, una popular cervecería al aire libre del centro de Austin. Lisa Davis, la jefa de Policía de la ciudad, indicó que el sospechoso dio varias vueltas alrededor del local en una camioneta antes del tiroteo.

"En un momento dado, encendió sus luces intermitentes, bajó la ventanilla y disparó una pistola, alcanzando a los clientes del bar que estaban tanto en la terraza como frente al local", expresó entonces Davis.

Kirk Watson, alcalde de Austin, elogió tanto a la Policía como a los paramédicos por su rápida actuación tras recibir los avisos de disparos. "Esto ha salvado vidas", defendió.

En ese momento, el FBI expuso que creía que el tirador podría tener nexos con el terrorismo Así lo afirmó un funcionario en una rueda de prensa, donde subrayó que el autor del tiroteo tenía materiales que indicaban "un posible nexo con el terrorismo". "Aún es demasiado pronto para determinar la motivación exacta", declaró sobre el suceso.

