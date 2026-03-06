Ahora

Mató a dos personas

Desde el tirador apuntando con su rifle hasta el momento en el que fue abatido: así captaron las cámaras el tiroteo de Austin

Los detalles La Policía ha hecho públicas las imágenes de la persecución al hombre que abrió fuego contra los clientes de un bar en Texas y dejó dos muertos y 14 heridos.

Imagen del autor del tiroteo de Austin
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las primeras imágenes sitúan al autor del tiroteo de Austin en un parking. Grabado por una cámara de un vehículo, dispara a quemarropa contra un civil. Minutos después, un agente persigue al tirador, pregunta a los testigos y continúa hacia la calle donde dicen que lo han visto.

Mientras, otros agentes salen del vehículo patrulla y corren alarmados por los gritos, alertando a quienes están huyendo para que se pongan a cubierto. "¡Abajo todo el mundo!", grita uno de los policías.

Justo después, se encuentran con el sospechoso y empiezan a abrir fuego. Ya abatido, un agente se aproxima al tirador y avisa de su posición a sus compañeros. "Estoy con el sospechoso. Moveos aquí ahora. Estoy en la sexta oeste", indica el agente.

Por su parte, el tirador ya está abatido en el suelo, tras dejar dos personas muertas y 14 heridos.

El tiroteo se produjo el pasado domingo sobre las 1:58 hora local, cuando los agentes respondieron a los informes de un tiroteo en el bar Buford's, una popular cervecería al aire libre del centro de Austin. Lisa Davis, la jefa de Policía de la ciudad, indicó que el sospechoso dio varias vueltas alrededor del local en una camioneta antes del tiroteo.

"En un momento dado, encendió sus luces intermitentes, bajó la ventanilla y disparó una pistola, alcanzando a los clientes del bar que estaban tanto en la terraza como frente al local", expresó entonces Davis.

Kirk Watson, alcalde de Austin, elogió tanto a la Policía como a los paramédicos por su rápida actuación tras recibir los avisos de disparos. "Esto ha salvado vidas", defendió.

En ese momento, el FBI expuso que creía que el tirador podría tener nexos con el terrorismo Así lo afirmó un funcionario en una rueda de prensa, donde subrayó que el autor del tiroteo tenía materiales que indicaban "un posible nexo con el terrorismo". "Aún es demasiado pronto para determinar la motivación exacta", declaró sobre el suceso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU e Israel apuntan a un largo conflicto en Irán con el inicio de una nueva fase mientras Trump recuerda la IIGM con su exigencia de "rendición incondicional"
  2. Claves de la Ley de Seguridad de Nacional a la que el PP se aferra para exigir al Gobierno una votación (innecesaria) sobre el envío de la fragata a Chipre
  3. Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo
  4. La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual agravada y lesiones
  5. La llamada al 112 que avisó del peligro de la pasarela 24 horas antes de la tragedia de Santander: "Como pase un grupo de personas por aquí, se mata"
  6. Vox tumba la segunda votación para investir a Guardiola y deja Extremadura al borde de la repetición electoral