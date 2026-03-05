Sexto día de tensión en Oriente Medio con 1.200 muertos e Israel anuncia una nueva fase de ataques con "sorpresas" en Irán

¿Qué podemos esperar? "Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Khan Yunis", ha dicho el ministro de Finanzas de Israel, en referencia a una localidad del sur de Gaza que fue arrasada por los soldados de Netanyahu.

En la tarde de este jueves, la guerra en Oriente Medio ha cumplido su sexta jornada de violencia y bombardeos. De hecho, hemos podido ver al Ejército de Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, protagonizando nuevos ataques aéreos a bases militares iraníes. De nuevo, infraestructuras claves y aviones que saltan por los aires.

Israel, liderada por Benjamin Netanyahu, ha apostado por no quedarse atrás, recordando que fueron los israelíes junto a los estadounidenses los que iniciaron esta guerra, el pasado 28 de febrero, bombardeando Teherán. Por ello, este jueves han vuelto a lanzar sus misiles contra Irán y Líbano. ¿El argumento? Según las imágenes difundidas por el Ejército de Israel, son ataques contra posiciones de Hizbulá.

Ataques contra Teherán y Libano

Ofensivas como la vivida hace solo unas horas en el corazón de Irán, en Teherán. Bombardeos aéreos que han iluminado el cielo de la capital y que han alcanzado algunos edificios.

Como hemos avanzado, el otro punto de mira de Netanyahu está puesto en Líbano. Lo están arrasando. Allí la imagen de las últimas horas es la de miles de ciudadanos huyendo del país. O lo que es lo mismo, se han formado, una vez más en la historia de Oriente Medio, largas colas en las carreteras y los aeropuertos de ciudadanos intentando escapar de las bombas. Ataques por aire y también por tierra, como los que pueden ver en las primeras imágenes que Israel ha difundido, que muestran su incursión en Líbano.

Y atención, esto es lo que ha dicho este mismo jueves el ministro de Finanzas de Israel sobre uno de los barrios Líbano: "Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Khan Yunis", ha declarado Bezalel Smotrich en referencia a una localidad del sur de Gaza, arrasada por los bombardeos israelíes durante la guerra con el movimiento islamista Hamas.

Dicho y hecho, porque al llegar la noche, los soldados israelíes han comenzado un nuevo ataque contra "infraestructura" del grupo chií libanés Hizbulá en la zona del Dahiye, los suburbios al sur de Beirut. Poco antes, se había ordenado a la población civil libanesa abandonar sus hogares en varios barrios del Dahiye, considerado bastión de Hizbulá.

Unas 100.000 personas abandonaron Teherán en los dos primeros días de ofensiva de EEUU e Israel, según ACNUR

"Sorpresas" contra Irán

Por si todo esto no fuera suficiente, Israel ha anunciado el inicio de una nueva fase de su ofensiva junto a EEUU. Una nueva etapa en la guerra "contra Irán, que traerá consigo sorpresas adicionales". Así lo ha dicho este jueves el jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, Eyal Zamir. "Tras completar la fase de ataque sorpresa, en la que establecimos la superioridad aérea y suprimimos el arsenal de misiles balísticos, pasamos a la siguiente fase de la operación. En esta fase, seguiremos desmantelando el régimen y sus capacidades militares", ha anunciado.

Para mostrar fuerza, ha listado las victorias conseguidas en estas seis jornadas de guerra en Oriente Medio. Según lo explicado, Israel ha destruido aproximadamente el 80% de los sistemas de defensa antiaérea iraníes y sus pilotos han logrado "una superioridad aérea casi completa" sobre los cielos de Irán. Además, han eliminado más del 60% de las lanzaderas de misiles de ese país.

En las últimas 24 horas, el Ejército israelí mantiene que ha bombardeado 200 objetivos en Irán, incluyendo instalaciones del régimen iraní y lanzadores de misiles.

Una guerra desigual

Si algo está siendo esta guerra, es desigual. Las cifras oficiales lo demuestran porque desde el sábado 28 de febrero, cuando cayó el primer misil, esta guerra ha dejado 1.200 muertos en Irán frente a los 10 fallecidos en territorios de Israel. Son 120 veces más muertos del lado iraní.

En Irán, han atacado siete edificios de la Media Luna Roja, 14 instalaciones médicas y más de un centenar de infraestructuras civiles. Aun así, atención a lo que ha dicho el ministro de Exteriores de Irán: "Les estamos esperando". Ni tienen miedo a la invasión ni van a negociar un alto el fuego.

También a Irán le acusan de lanzar ataques como este, con un dron, sobre un aeropuerto de Azerbaiyán. Un "ataque terrorista"; así lo definen las autoridades del país, que han decidido cerrar su espacio aéreo durante 12 horas. Pero desde Teherán lo niegan. Dicen que ellos no han lanzado ningún ataque a Azerbayán.

