La economía de EEUU, un nuevo problema para Trump: más de la mitad de los estadounidenses sienten que todo está más caro

¿Qué está pasando? Desde el comienzo de la guerra de Irán, el precio promedio del galón ha subido un 61%. La gasolina ha experimentado su mayor subida en los últimos 30 años.

Donald Trump enfrenta un nuevo desafío interno en Estados Unidos, donde la percepción de una economía en declive se intensifica. Más de la mitad de los estadounidenses sienten que la situación empeora, y las cifras lo confirman. El precio de la gasolina ha experimentado su mayor aumento en 30 años, subiendo un 61% debido a la guerra en Irán. Además, la inflación ha alcanzado su nivel más alto en tres años, afectando productos básicos y de importación, como el café, el vino y el queso. La electricidad y los seguros de salud también han subido, incrementando el descontento ciudadano justo antes de las elecciones de mitad de mandato, consideradas un referéndum sobre las políticas de Trump.

Donald Trump tiene un nuevo problema. Uno en el interior de su país. En Estados Unidos, en un lugar en el que la población considera que la economía va cada vez peor. Que las cosas empeoran por momentos. Así lo piensan más de la mitad de los estadounidenses y las cifras respaldan esa sensación que tienen.

Porque la gasolina ha tenido la mayor subida en los últimos 30 años. Porque si a comienzos de año el galón estaba en un precio promedio de 2,83 dólares ahora, y por la guerra de Irán, está un 61% más caro.

"Estamos haciendo un viaje entre Nueva York y Los Ángeles. Llenar el tanque costaba entre 55 o 60 dólares y ahora son 85. Ha subido muchísimo", cuentan.

No es lo único que está más caro. La cesta de la compra también ha subido por las consecuencias de la guerra. Desde lo más básico hasta los productos de importación que consumen de manera habitual los españoles que viven en EEUU.

Es le caso de Ada, que dice que por el café que bebe "paga tres veces más": "El vino, si es de importación, dos o tres dólares más; el queso, más de lo mismo".

Además, la inflación está disparada y marca su nivel más alto en los últimos tres años. "Vengo a Nueva York un par de veces al año y he notado el incremento en precios. El mismo hotel cuesta 180 dólares más por noche", cuenta Ángel.

Y sí, también ha subido la electricidad, además del aceite para la calefacción e incluso los seguros de salud.

La ciudadanía, ante la carestía de la vida, está cada vez más quemada... y en apenas meses son las elecciones de mitad de mandato, en un plebiscito a las políticas de Donald Trump.

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