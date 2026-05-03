Así es la 'flota mosquito' que estaría utilizando Irán para atacar a buques en aguas del estrecho: su principal ventaja es su tamaño

¿Por qué es importante? Se estima que los iraníes podrían tener hasta 5.000 embarcaciones que pesan menos de 10 toneladas, lo que las hace mucho más rápidas que los buques militares.

Irán habría atacado un nuevo buque en el estrecho de Ormuz utilizando su 'flota mosquito', compuesta por pequeñas lanchas controladas por la Guardia Revolucionaria. Estas embarcaciones, que pesan menos de 10 toneladas, son más rápidas que los buques militares. Tras la destrucción de gran parte de su Armada por Estados Unidos, la 'flota mosquito' es ahora la principal fuerza naval de Irán en la región. Se estima que podrían tener hasta 5.000 embarcaciones equipadas con misiles, ametralladoras, lanzagranadas o torpedos. Además de atacar buques, Irán las usaría para colocar minas en el estrecho.

Irán habría atacado un nuevo buque este domingo en el estrecho de Ormuz, el punto caliente del conflicto. Para ello, habría utilizado a su 'flota mosquito' que está compuesta por pequeñas lanchas controladas por la Guardia Revolucionaria iraní, cuya ventaja es precisamente su tamaño: pesan menos de 10 toneladas y eso las hace mucho más rápidas que los buques militares.

Estados Unidos ha destruido gran parte de la Armada de Irán, por lo que ahora mismo la 'flota mosquito' es su principal fuerza en las aguas del estrecho. Se estima que los iraníes podrían tener hasta 5.000 de estas embarcaciones que pueden llevar distintas armas, como misiles, ametralladoras, lanzagranadas o torpedos.

Irán las estaría utilizando no solo para atacar o asaltar buques en el estrecho, sino también para colocar minas allí. En las imágenes satelitales que aparecen en el vídeo principal que acompaña a la noticia, se pueden ver decenas de lanchas iraníes navegando por Ormuz.

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