Un "premio consuelo" al Nobel que Trump no obtuvo: la FIFA crea un Premio de la Paz

En un evento en el Centro John F. Kennedy de Washington, la FIFA otorgó a Donald Trump el Premio FIFA de la Paz, un galardón que ha generado controversia y críticas por su falta de transparencia. Este premio, creado en noviembre, busca reconocer acciones en favor de la paz, aunque su proceso de selección no se ha revelado. Observadores ven el premio como un intento de compensar la falta de un Nobel de la Paz para Trump, quien ha sido criticado por su retórica agresiva. La relación entre Trump e Infantino, presidente de la FIFA, ha suscitado preocupaciones sobre la neutralidad política del organismo. Organizaciones de derechos humanos, como FairSquare y Human Rights Watch, han expresado su preocupación por la falta de transparencia y la posible erosión de la credibilidad de la FIFA.

En pleno espectáculo del sorteo del Mundial, en el fastuoso Centro John F. Kennedy de Washington, la FIFA ha decidido coronar el momento entregando a Donald Trump el recién inventado Premio FIFA de la Paz. Un galardón tan flamante como conveniente, que muchos ya leen como el último guiño de Gianni Infantino al presidente estadounidense.

La FIFA anunció en noviembre la creación de este nuevo premio anual destinado a reconocer "acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz" que, según la organización, hayan contribuido a unir a personas de todo el mundo. El organismo afirma que se otorga "en nombre de más de 5.000 millones de aficionados al fútbol", aunque el proceso de selección del ganador no se ha hecho público, lo que ha generado dudas sobre su transparencia.

Algunos observadores han interpretado el premio como una suerte de "consolación" frente al Nobel de la Paz, un reconocimiento que Trump ha buscado sin éxito. El presidente ha sido criticado en numerosas ocasiones por su retórica agresiva en materia migratoria, incluida su conocida afirmación de que era necesario "eliminar" a ciertos grupos, un comentario que generó amplia controversia.

La relación entre ambos se ha estrechado desde 2018. Infantino asistió a la segunda toma de posesión de Trump y desde entonces han aparecido juntos en numerosos eventos. El presidente de la FIFA estuvo presente incluso en la firma del alto el fuego entre Israel y Hamás celebrada en Egipto, y también acudió recientemente a la cena de gala en honor al príncipe heredero saudí en la Casa Blanca, donde posó para un selfi junto a Cristiano Ronaldo.

Para varias organizaciones de derechos humanos, este acercamiento suscita preocupación. Consideran que Infantino podría estar comprometiendo la neutralidad política de la FIFA y erosionando la credibilidad del organismo.

El grupo FairSquare declaró a CNN Sports que el nuevo reconocimiento "es el ejemplo más reciente de una grave mala gobernanza en la FIFA y una prueba de la urgente necesidad de reformas". Su director, Nick McGeehan, añadió que la estrategia de Infantino de vincular a la FIFA con la agenda política de Trump podría "tener sentido comercial a corto plazo", pero resulta "evidentemente perjudicial para la integridad y la reputación del deporte".

En una rueda de prensa celebrada el miércoles, la directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, Minky Worden, explicó que la organización se había puesto en contacto con la FIFA para solicitar detalles sobre el proceso de selección del premio. "No tenemos ninguna respuesta", afirmó. "Y lo que podría inferirse de este silencio es que no hay proceso, no hay otros nominados y no ha habido evaluación alguna".

