Ahora

una relación que preocupa

Un "premio consuelo" al Nobel que Trump no obtuvo: la FIFA crea un Premio de la Paz

Los detalles La FIFA anunció en noviembre la creación de este nuevo premio anual destinado a reconocer "acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz" que, según la organización, hayan contribuido a unir a personas de todo el mundo.

Donald Trump, con Gianni Infantino
Escucha esta noticia
0:00/0:00

En pleno espectáculo del sorteo del Mundial, en el fastuoso Centro John F. Kennedy de Washington, la FIFA ha decidido coronar el momento entregando a Donald Trump el recién inventado Premio FIFA de la Paz. Un galardón tan flamante como conveniente, que muchos ya leen como el último guiño de Gianni Infantino al presidente estadounidense.

La FIFA anunció en noviembre la creación de este nuevo premio anual destinado a reconocer "acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz" que, según la organización, hayan contribuido a unir a personas de todo el mundo. El organismo afirma que se otorga "en nombre de más de 5.000 millones de aficionados al fútbol", aunque el proceso de selección del ganador no se ha hecho público, lo que ha generado dudas sobre su transparencia.

Algunos observadores han interpretado el premio como una suerte de "consolación" frente al Nobel de la Paz, un reconocimiento que Trump ha buscado sin éxito. El presidente ha sido criticado en numerosas ocasiones por su retórica agresiva en materia migratoria, incluida su conocida afirmación de que era necesario "eliminar" a ciertos grupos, un comentario que generó amplia controversia.

La relación entre ambos se ha estrechado desde 2018. Infantino asistió a la segunda toma de posesión de Trump y desde entonces han aparecido juntos en numerosos eventos. El presidente de la FIFA estuvo presente incluso en la firma del alto el fuego entre Israel y Hamás celebrada en Egipto, y también acudió recientemente a la cena de gala en honor al príncipe heredero saudí en la Casa Blanca, donde posó para un selfi junto a Cristiano Ronaldo.

Para varias organizaciones de derechos humanos, este acercamiento suscita preocupación. Consideran que Infantino podría estar comprometiendo la neutralidad política de la FIFA y erosionando la credibilidad del organismo.

El grupo FairSquare declaró a CNN Sports que el nuevo reconocimiento "es el ejemplo más reciente de una grave mala gobernanza en la FIFA y una prueba de la urgente necesidad de reformas". Su director, Nick McGeehan, añadió que la estrategia de Infantino de vincular a la FIFA con la agenda política de Trump podría "tener sentido comercial a corto plazo", pero resulta "evidentemente perjudicial para la integridad y la reputación del deporte".

En una rueda de prensa celebrada el miércoles, la directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, Minky Worden, explicó que la organización se había puesto en contacto con la FIFA para solicitar detalles sobre el proceso de selección del premio. "No tenemos ninguna respuesta", afirmó. "Y lo que podría inferirse de este silencio es que no hay proceso, no hay otros nominados y no ha habido evaluación alguna".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. "La cosa se complica en Utiel": el mensaje de Pradas a Mazón antes de su comida en 'El Ventorro' a las 14:11 y que no tuvo respuesta
  2. Ayuso promete erradicar "cualquier mala práctica" tras el escándalo del Hospital de Torrejón pero evita romper con Ribera Salud
  3. El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras la apertura de diligencias por acoso sexual
  4. Guardiola recrimina a Abascal su "tufo machista" tras insinuar que no tiene "cintura política" y que "quizá el PP tenga que cambiar de candidato"
  5. La niña de cuatro años sobrevivió en Alzira porque su madre no hizo caso al anestesista y la llevó al hospital
  6. El puente de diciembre estará marcado por el calor y la niebla: los termómetros recogerán hasta 24ºC