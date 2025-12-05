El Ejército israelí mata en el norte de Gaza a un palestino, al que acusa de "terrorista"

Los detalles "Bajo la dirección de las tropas terrestres, la Fuerza Aérea Israelí disparó contra los terroristas para acabar con la amenaza, eliminando a uno de ellos", han asegurado en un comunicado.

"Bajo la dirección de las tropas terrestres, la Fuerza Aérea Israelí disparó contra los terroristas para acabar con la amenaza, eliminando a uno de ellos", asegura un comunicado castrense emitido este viernes.

Según la información de las Fuerzas Armadas, el ataque se produjo después de que soldados israelíes apostados en el norte de Gaza identificaran a dos "terroristas" que portaban "objetos sospechosos" y se acercaban a las tropas, por lo que representaban "una amenaza inmediata". Tras su identificación, el Ejército disparó contra estos dos hombres, a los que Israel acusa de ser terroristas, sin ofrecer pruebas de su filiación.

La información castrense subraya que sus soldados permanecen desplegados en Gaza "de conformidad con el acuerdo de alto el fuego" entre Israel y el grupo islamista Hamás, y enfatiza que las tropas "continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, con una cifra total de fallecidos que el ministerio de Sanidad del enclave elevó a 366 en su último recuento oficial esta semana, que se publicó este jueves.

Generalmente, el Ejército israelí justifica estas muertes, tanto de milicianos como de civiles, argumentando que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50% de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

