Los detalles Rusia se ha ganado un nuevo enemigo. Ahora, el Gobierno danés pide controles de visado más estrictos para los rusos en la UE.

En septiembre, la Policía danesa frustró un intento de asesinato contra el rapero Kyivstoner en Copenhague, deteniendo a dos hombres armados. Dinamarca acusa a Rusia de estar detrás del complot, alegando que el Servicio Federal de Seguridad ruso contrató a una banda criminal para llevar a cabo el ataque, en represalia por la supuesta introducción de drones en Rusia por parte del rapero. Como respuesta, Dinamarca expulsó al agregado de Defensa ruso y busca que la Unión Europea endurezca las restricciones de visados a ciudadanos rusos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el ataque, destacando la creciente amenaza de acciones híbridas en Europa.

A cinco minutos de empezar el rapero ucraniano-estadounidense Kyivstoner su concierto en Copenhague, la Policía danesa interceptó en la entrada del evento a dos hombres que llevaban pistolas cargadas y dos cuchillos.

El "intento de asesinato" ocurrió el pasado mes de septiembre y, meses después, Dinamarca acusa inequívocamente a Rusia. Dicen que el Servicio Federal de Seguridad ruso contrató a miembros de una conocida banda criminal para asesinar a Kyivstoner que, según Moscú, introdujo en Rusia drones para un ataque de Kyiv.

Ahora, Dinamarca ha expulsado al agregado de Defensa de Rusia: "Nos enfrentamos a una Rusia bajo presión que actúa de forma más agresiva y está más dispuesta a asumir riesgos. No nos dejaremos intimidar", han señalado en un comunicado.

Así, quieren ir más allá y que la Unión Europea restrinja aún más los visados a ciudadanos rusos. Además, la presidenta de la Comisión también ha condenado el suceso: "Un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra nuestra Unión; disponemos de las herramientas necesarias para actuar", ha advertido Von der Leyen.

Y es que las amenazas híbridas en territorio europeo son cada vez son más atrevidas.

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