Los detalles Jensen Huang le llegó a decir a un ejecutivo que su madre debió haberlo abortado, mientras que a otro empleado le dijo que se mearía en su cerebro, según desvela 'The New York Times'.

Jensen Huang, ex CEO de Nvidia, fue objeto de revelaciones por parte de 'The New York Times' sobre sus años de amenazas e insultos a empleados, quienes sufrieron humillaciones diarias. Huang, conocido por su liderazgo basado en el miedo, llegó a proferir amenazas extremas y comentarios denigrantes. A pesar de su comportamiento, algunos trabajadores y figuras como Donald Trump piden su regreso, describiéndolo como "brillante" y sugiriendo que una disculpa pública sería suficiente para su retorno. Además, el periódico destaca a Alice Huang, amante de Jensen, acusada de espionaje y vinculada con la industria de Defensa china.

Las amenazas y los insultos de Jensen Huang, ex CEO de Nvidia, a los trabajadores empezaron hace muchos años, tal y como señala 'The New York Times', que desvela declaraciones anónimas del personal destapando a Huang.

Las críticas del ya ex CEO eran salvajes y numerosas. A un ejecutivo le dijo que su madre debió haberlo abortado y a otro que le arrancaría ambos brazos y lo golpearía en la cabeza con ellos hasta matarlo. En la misma línea, a otro empleado le dijo que le arrancaría la parte superior de la cabeza y se orinaría en su cerebro.

Así, las salvajes humillaciones pasaron a formar parte del día a día en la empresa. "Prefiero torturarte para que alcances la grandeza, porque creo en ti", declaró el ex CEO durante una entrevista.

Jensen Huang gobernaba a través del miedo. Sin embargo, a pesar de ello, muchos de sus trabajadores piden su regreso. Incluso Donald Trump ha dado su beneplácito: "Me gustaría ver a Jensen disculparse públicamente y regresar; creo que la empresa, si fueran inteligentes, aceptarían a ese hombre brillante, aceptarían su disculpa y le permitirían volver al trabajo".

Trump defiende que Huang es "brillante"

De esta forma, el presidente de Estados Unidos defiende que Jensen simplemente debe pedir perdón. "Tenemos que proteger a nuestra gente brillante y Jensen es uno de ellos", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca.

Por otro lado, 'The New York Times' también pone en el foco a Alice Huang, una de las amantes del ex CEO de Nvidia, acusada de espionaje. La mujer estaría relacionada con la industria de Defensa china.

En concreto, la red de relaciones vinculan a Alice Huang y a las empresas que adquirieron chips de Nvidia con contratistas de Defensa estatales, lo que evidencia el interés de Pekín para aprovechar la inteligencia artificial para reforzar sus capacidades militares.

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