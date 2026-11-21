Los detalles El Ejército ruso ha utilizado la técnica 'double tap', que consiste en lanzar un primer ataque, esperar a que los servicios de emergencia acudan al lugar a socorrer y, entonces, lanzar una nueva ofensiva.

Rusia ha llevado a cabo un nuevo ataque en Krivói Rog, la ciudad natal de Volodímir Zelenski, utilizando la técnica 'double tap', que implica un primer ataque seguido de otro cuando llegan los servicios de emergencia. Esta ofensiva ha dejado al menos dos muertos, entre ellos un menor de siete años y una paramédica de 20 años, y al menos 60 heridos. Oleksander Hanzha, de la Administración Regional de Dnipropetrovsk, informó que 28 personas siguen hospitalizadas. El ataque, realizado con misiles balísticos, ha destrozado viviendas, un restaurante, un hospital e infraestructuras locales.

Rusia sigue atacando sin escrúpulos. El Kremlin ha realizado una nueva ofensiva en la noche de este viernes al sábado en Krivói Rog, la ciudad natal de Volodímir Zelenski, que ha dejado al menos dos muertos.

Ahora bien, este ataque ha sido especialmente cruel porque se ha realizado mediante la técnica 'double tap', que consiste en lanzar un primer ataque, esperar a que los servicios de emergencia acudan al lugar a socorrer y, entonces, lanzar una nueva ofensiva sobre el mismo punto.

En este ataque han muerto dos personas: un menor de siete años y una paramédica de 20 que precisamente estaba en el lugar socorriendo a las víctimas. Además, al menos 60 personas han resultado heridas.

"En los hospitales de Krivói Rog siguen ingresadas 28 personas que resultaron heridas como consecuencia del ataque ruso de ayer por la noche contra el centro de la ciudad", ha detallado Oleksander Hanzha, responsable de la Administración Regional de Dnipropetrovsk en un balance de víctimas actualizado.

"En Krivoy Rog han quedado destrozados bloques de viviendas, un restaurante, un hospital, infraestructuras, garajes y coches", ha añadido. Las autoridades locales indicaron anteriormente que el ataque ruso se realizó con misiles balísticos.

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