Los detalles El republicano, que a partir de enero no tendrá el control de la Cámara Baja, ve ahora que se "podrían lograr cosas tremendas" si se pacta con la oposición. "Hay opciones de que podamos hacerlo bien en sanidad y en otras muchas cosas", afirma.

Tras el fracaso en las elecciones de medio término, Donald Trump ha sugerido una posible colaboración con el Partido Demócrata, que controlará el Congreso desde enero. Trump ha destacado la posibilidad de lograr avances en sanidad e inmigración, mencionando a demócratas moderados como Hakeem Jeffries y Chuck Schumer. Además, ha abordado el ataque informático al FBI y ha afirmado que podría revelar más sobre el "bulo de Rusia". Respecto a las elecciones de 2028, ha mencionado a JD Vance y Marco Rubio. Finalmente, ha expresado su intención de alcanzar un acuerdo con Irán.

Tras el fracaso en las 'midterms', el presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado este sábado --a la desesperada-- la posibilidad de llegar a una "histórica" colaboración con el Partido Demócrata, que controlará a partir de enero las dos cámaras del Congreso estadounidense tras imponerse claramente en las elecciones del 3 de noviembre.

El mandatario ha destacado que se podrían lograr "cosas tremendas" colaborando con la oposición demócrata en ámbitos como sanidad o inmigración, y ha mencionado nombres de demócratas moderados, como Hakeem Jeffries o Chuck Schumer. "Hakeem Jeffries es un tipo inteligente y razonable. Lo mismo Chuck Schumer", ha manifestado.

Para Trump, "hay opciones" de que lo puedan "hacer mejor que con una mayoría muy pequeña de los republicanos". "Los demócratas tienen puntos buenos en sanidad, y tienen algunos puntos malos. Hay opciones para que podamos hacerlo bien en sanidad y en otras muchas cosas", ha defendido.

En lo referente al ataque informático contra el FBI, Trump ha expresado que "no es bueno", aunque ha afirmado que podría proporcionar más información sobre el "bulo de Rusia, Rusia, Rusia" y el supuesto fraude electoral.

Asimismo, también se ha referido a las opciones para las elecciones presidenciales de 2028. "JD Vance y Marco Rubio son muy populares. Están haciéndolo fantásticamente, pero podría haber sorpresas. Tenemos gente muy capaz", ha subrayado al respecto.

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca se ha referido a Irán, declarando que nunca le "importó mucho el régimen". "Algunos dicen cambio de régimen, pero hay que explicar qué significa eso. Ya me he llevado por delante dos regímenes", ha asegurado, antes de augurar que llegará a "un acuerdo permanente con Irán".

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